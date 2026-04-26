Η χορωδία του “Ακρίτα” στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνοαλβανικής Φιλίας

Συνολικά, θα συμμετάσχουν πέντε χορωδίες από την Ελλάδα και δύο από την Αλβανία. Πέρα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε διάφορα τουριστικά, και όχι μόνο, μέρη, για να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την γειτονική χώρα.
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026 17:43
Η χορωδία του “Ακρίτα” στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνοαλβανικής ΦιλίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνοαλβανικής Φιλίας που θα πραγματοποιηθεί στην Κορυτσά θα συμμετάσχει την Πέμπτη 30 Μαΐου η Χορωδία του Συλλόγου “Ο Ακρίτας”, στο θέατρο Andon Zako Çajupi Theatre.
