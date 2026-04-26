Η χορωδία του “Ακρίτα” στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνοαλβανικής Φιλίας

Στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνοαλβανικής Φιλίας που θα πραγματοποιηθεί στην Κορυτσά θα συμμετάσχει την Πέμπτη 30 Μαΐου η Χορωδία του Συλλόγου “Ο Ακρίτας”, στο θέατρο Andon Zako Çajupi Theatre.

Συνολικά, θα συμμετάσχουν πέντε χορωδίες από την Ελλάδα και δύο από την Αλβανία. Πέρα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε διάφορα τουριστικά, και όχι μόνο, μέρη, για να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την γειτονική χώρα.