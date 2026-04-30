14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας: Συναυλία από το «Encardia» (βίντεο)

Στο ξεκίνημα της παράστασης, ο σπουδαίος διεθνούς φήμης σολίστ κιθάρας Μιχάλης Κονταξάκης, που είναι και μέλος της μπάντας των Encardia, θα παίξει κάποια από τα δυσκολότερα κομμάτια του ρεπερτορίου της κλασικής κιθάρας. Στη συνέχεια, οι Encardia, επί σκηνής, θα ξεσηκώσουν το κοινό με τραγούδια και μελωδίες από την πλούσια μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας και της Μεσογείου. Οπως ανέφερε ο Αντώνης Κουφουδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τη δεύτερη εκδήλωση του 14ου Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας.

Πρόκειται για μια συναυλία που θα περιλαμβάνει έξι πολύ σπουδαίους μουσικούς και δύο χορευτές, καθώς και την πολύ γνωστή μπάντα Encardia. Τα τραγούδια αναφέρονται στην ξενιτιά, την προσμονή και τον έρωτα και είναι εμπνευσμένα από τις χορευτικές φόρμες της ταραντέλας, του Σαλέντο και της Νάπολης, καθώς και από τις ελληνόφωνες περιοχές της Νότιας Ιταλίας». Ο Στάθης Γυφτάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το 14ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας έχει πλέον εδραιωθεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των σχολών της “Φάρις” με την επωνυμία "Τέρψις", ο οποίος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής στήριξης, καθώς και τη “Φάρις”, τον Δήμο Καλαμάτας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου για τη συμβολή τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η στήριξη του κοινού, που γεμίζει σχεδόν όλες τις εκδηλώσεις. Σας προσκαλούμε την Κυριακή 10 Μαΐου το βράδυ – Γιορτή της Μητέρας – σε μια ξεχωριστή συναυλία, που μπορεί να αποτελέσει ένα όμορφο δώρο». Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, πρόεδρος της Κ.Ε. «Φάρις», τόνισε ότι το 14ο Φεστιβάλ Κιθάρας συνεχίζεται με ποιοτικές εκδηλώσεις και κάλεσε το κοινό στη συναυλία των Encardia την Κυριακή 10 Μαΐου στις 8:30 μ.μ. Παράλληλα, συνεχάρη τους διοργανωτές για τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη του Φεστιβάλ. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας (16:00-20:00) καθημερινές και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (11:00-13:00 & 18:00-20:00), ενώ το κόστος ανέρχεται στα 10 ευρώ.