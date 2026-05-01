Αρχαία Μεσσήνη: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη εβδομάδα του 13ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη εβδομάδα του 13ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη, την Πέμπτη 30/4, με τις παραστάσεις «Αντιγόνη» του Σοφοκλή από το 2ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου και «Πέρσες» του Αισχύλου (στα γαλλικά) από το Atelier Théâtre du Lycée Auguste Renan.

Για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης, συγκεντρώθηκαν μαθητές από 1ο & 3ο Γυμνάσιο Βύρωνα, το 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης, το 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, το 1ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, το 4ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας καθώς και γονείς από το 2ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου. Αναμνηστικά διπλώματα απονεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Λεωνίδα Χριστοφιλόπουλο.

Συντελεστές παράστασης «Αντιγόνη» του Σοφοκλή

Σκηνοθεσία: Αντώνιος Μπόζης (Φιλόλογος). Σκηνικά: Σοφία Πράπα (Τεχνολόγος). Κοστούμια: Ευαγγελία Μπεχράκη ( Φιλόλογος). Μουσική Επιμέλεια: Ζαχαρένια Κατσάνου (Φιλόλογος). Χορογραφία: Αντώνιος Μπόζης και η Ομάδα. Επιμέλεια παράστασης: Αντώνης Μπόζης, Κατσάνου Ρένια, Μπεχράκη Λίλη, Πράπα Σοφία. Διανομή ρόλων (αναλυτικά): Αντιγόνη: Τσίμπη Κωνσταντία. Κρέων: Νεγκίζ Λεωνίδας. Ισμήνη: Σιδεράκη Αγγελική. Φρουροί: Σταθόπουλος Μιχάλης, Χατζημανωλάκης Έκτορας. Αίμων: Κολλιόπουλος Νικόλας. Τειρεσίας: Σιδεράκης Γιάννης. Αγγελος : Τσίμπης Δημήτρης. Ευριδίκη: Ιωάννου Ιφιγένεια. Εξάγγελος: Κυριαζής Γιάννης,. Εισαγωγικά πρόσωπα: Κυριαζής Γιάννης, Πάνου Αναστασία. Χορός: Ντάφλου Κωνσταντίνα, Χιώτη Ελευθερία, Κουνάδη Μαριάννα, Ιωάννου Ιφιγένεια, Πάνου Αναστασία, Κουμεντάκη Αναστασία, Κουμεντάκη Μαρία, Χονδρογιάννη Ευαγγελία, Μπούκλα Δήμητρα, Τρίγκα Καλή-Μαρία, Κανίρη Αλεξάνδρα, Σάλλας Στάθης, Χρόνης Κωνσταντίνος, Ελμπαχί Ντάλια, Χατζηχασάν Ηλέκτρα, Νίτσα Δανάη, Τσουχλάκης Σταύρος, Τσιτσιγιάννης Ιωάννης, Τζαμκιράνης Θεμιστοκλής, Κολλιόπουλος Νικόλας, Χατζημανωλάκης Έκτορας, Σταθόπουλος Μιχάλης, Σιδεράκης Γιάννης, Κυριαζής Γιάννης.

Συντελεστές παράστασης «Πέρσες» του Αισχύλου

Σκηνοθεσία: Frédéric Grosche. Koστούμια: Suzanne Hamon. Moυσική επιμέλεια: Ariane Baquet. Boηθός σκηνοθέτη: Anne Zοbolas. Διανομή ρόλων (αναλυτικά): Χορός γηραιών ανδρών: μαθητές. Βασίλισσα Ατοσσα: Marine Lerede. Αγγελιοφόρος: Richard Giraudo. Φάντασμα του Δαρείου: Michel Lagree. Βασιλιάς Ξέρξης: Geoffrey Perrin.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, στις 9.45 π.μ. στο Εκκλσιαστήριο, θα παρουσιαστεί το έργο: «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη από 2ο Γενικό Λύκειο, το 2ο Γυμνάσιο, το 1ο Γενικό Λύκειο, το 1ο Γυμνάσιο και Επα.Λ. Γρεβενών.

Υπόθεση έργου «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη

Η θεά Αφροδίτη, οργισμένη επειδή ο Ιππόλυτος, γιός του Θησέα και της Αμαζόνας Ιππολύτης, την περιφρονεί και λατρεύει αποκλειστικά την Άρτεμη, αποφασίζει να τον τιμωρήσει. Εμπνέει στην Φαίδρα, σύζυγο του Θησέα και μητριά του Ιππόλυτου, έναν ανομολόγητο έρωτα παράφορα για τον νεαρό.Η Φαίδρα, βασανισμένη από το πάθος και την ντροπή της, προσπαθεί να αντισταθεί, αλλά τελικά αποκαλύπτει το μυστικό της στην τροφό της. Εκείνη, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσει, το εξομολογείται στον Ιππόλυτο. Ο Ιππόλυτος αντιδρά με φρίκη, καταριέται όλες τις γυναίκες και ορκίζεται σιωπή. Η Φαίδρα, ντροπιασμένη από την αποκάλυψη και φοβούμενη την ατίμωση, αυτοκτονεί, αφήνοντας επιστολή όπου κατηγορεί ψευδώς τον Ιππόλυτο ότι επιχείρησε να τη βιάσει. Ο Θησέας διαβάζοντας την επιστολή, πιστεύει την κατηγορία του και καταριέται τον γιο του, ζητώντας από τον θεό Ποσειδώνα να τον τιμωρήσει. Λίγο αργότερα, το άρμα του Ιππόλυτου ανατρέπεται από θαλάσσιο τέρας που τρομάζει τα άλογα του Ιππόλυτου, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο τέλος, η θεά Αρτεμη εμφανίζεται και αποκαλύπτει την αλήθεια στον Θησέα. Πατέρας και γιός συμφιλιώνονται λίγο πριν πεθάνει ο Ιππόλυτος, ενώ η Άρτεμη προαναγγέλλει την εκδίκησή της εναντίον της Αφροδίτης.