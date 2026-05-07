«Ικέτιδες» του Αισχύλου χθες στην Αρχαία Μεσσήνη

Με την παράσταση «Ικέτιδες» του Αισχύλου από το 2ο Γυμνάσιο και 2ο ΓΕ.Λ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε χθες, Τετάρτη, το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Την παράσταση παρακολούθησαν το ΕΠΑΛ Μεσσήνης, το Γυμνάσιο Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας και το Γυμνάσιο Πύλου. Αναμνηστικά διπλώματα απονεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της παράστασης από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Λεωνίδα Χριστοφιλόπουλο.

Συντελεστές παράστασης «Ικέτιδες» του Αισχύλου από το 2ο Γυμνάσιο & 2ο ΓΕ.Λ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης: Σκηνοθεσία: Σύρπας Ιωάννης (Φιλόλογος). Σκηνικά: Ρουντογιάννη Ειρήνη (Καλλιτεχνικών). Κοστούμια: Τρυφωνίδου Μαρία (Αγγλικής Φιλολογίας). Μουσική επιμέλεια: Πουλής Κώστας (Μουσικός). Χορογραφία: Σύρπας Ιωάννης (Φιλόλογος).

ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ

Δαναός: Σαμαράς Παναγιώτης. Βασιλιάς: Νεμβρόγλου Δημήτρης. Αιγύπτιοι: Νίκος Παπαδόπουλος, Αγγελος Τζόνος, Ισίδωρος Πασχαλίδης, αγγελος Τζιόκος. Χορός: Δήμητρα Μπαλγκίνι-Ζήση, Δέσποινα Ουζουνίδου, Κατερίνα Καμπέρη, Ιωάννα Τουσουνίδου, Μυρτώ Διαμαντή, Αννα Βαφειαδάκη, Δέσποινα Γιαλατζή, Σερίνα Αλίου, Μιχαέλα Διαμαντάκη, Άννα Μαρία Βατμανίδου, Πουρσανίδου Αναστασία, Παρτσαλίδου Ελισάβετ.

Σήμερα, Πέμπτη, με ώρα έναρξης τις 9.45 π.μ., το φεστιβάλ θα συνεχιστεί με θεατρικές παραστάσεις από τα «Σχολεία εν Δράσει» στο 4ο Φεστιβάλ των Μικρών, με έργα του Αριστοφάνη. Τα Δημοτικά Σχολεία που θα συμμετέχουν είναι: 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, 8ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου, Δημοτικό Σχολείο Θουρίας, Εκπαιδευτήρια Μπουγά και Δημοτικό Σχολείο Λεΐκων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.