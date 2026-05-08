Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την κλιματική ανθεκτικότητα

Δύο σημαντικές εισηγήσεις που αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας, της οργάνωσης και της επικοινωνιακής παρουσίας του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Φεστιβάλ Χορού εγκρίθηκαν χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «Φάρις».

Η πρώτη εισήγηση αφορά την ανάθεση υπηρεσιών συντονισμού και διαμεσολάβησης για την προετοιμασία και υποβολή πρότασης συμμετοχής του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CREA «Mediterranean Climate Refuges». Πρόκειται για πρόγραμμα που εντάσσεται στη «Δημιουργική Ευρώπη» και έχει ως στόχο τη μεταμόρφωση υπερθερμασμένων δημόσιων χώρων σε «κλιματικά καταφύγια» μέσα από την τέχνη. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας / Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ως βασικός εταίρος, με δράσεις που περιλαμβάνουν συνεργασία με την τοπική κοινότητα το 2027 και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις αστικού χαρακτήρα το 2028, όπως υποδομές σκίασης και αστικές φυτεύσεις.

Παράλληλα, το Κέντρο ενδέχεται να αναλάβει και την επικοινωνία του συνολικού προγράμματος, καθώς και να συμμετάσχει σε δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας με φορείς και φεστιβάλ από την Ιταλία και την Ισπανία. Για την αποτελεσματική προετοιμασία της πρότασης, εγκρίθηκε η ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών στην ατομική επιχείρηση «Αβραμίδου Ράλλου», με συνολικό κόστος 496 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2026 της Φάρις, στον σχετικό κωδικό.

Η δεύτερη εισήγηση που εγκρίθηκε αφορά τη σύναψη σύμβασης έργου για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης της ψηφιακής επικοινωνίας του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη συστηματική προβολή των δράσεων, των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου, αλλά και με την ενίσχυση της παρουσίας του στα ψηφιακά μέσα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στρατηγικό σχεδιασμό επικοινωνίας, παραγωγή περιεχομένου για Facebook, Instagram και YouTube, community management, επικοινωνία με καλλιτέχνες και συνεργάτες για τη συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού, δημιουργία αναρτήσεων και stories, διαχείριση πληρωμένων καμπανιών στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και φυσική παρουσία στην Καλαμάτα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ για τις ανάγκες της επικοινωνιακής υποστήριξης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης συνεργάτη ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Από το ποσό αυτό, 2.000 ευρώ αφορούν τις πληρωμένες διαφημιστικές ενέργειες και την αποτίμηση της ψηφιακής επικοινωνίας.

Με τις δύο αυτές αποφάσεις, η Φάρις ενισχύει τον ρόλο του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας ως φορέα πολιτιστικής δημιουργίας με διεθνή προσανατολισμό, δίνοντας έμφαση τόσο στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα όσο και στη σύγχρονη, οργανωμένη και στοχευμένη ψηφιακή προβολή των δράσεών του.