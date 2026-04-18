32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Στις 14 Μαΐου η παρουσίαση του προγράμματος

Η ανακοίνωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 μ. στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.

Θα προλογίσουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ενώ η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει από την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΔΦΧΚ Τζένη Αργυρίου.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, με το εκπαιδευτικό του σκέλος να ξεκινά από τις 10 Ιουλίου, και θα αναπτυχθεί στην Κεντρική και την Εναλλακτική σκηνή του Μεγάρου Χορού, αλλά και σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 17 παραγωγές, διεθνείς και ελληνικές συμμετοχές, παράλληλες δράσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στόχευση του θεσμού στην εξωστρέφεια, την καλλιτεχνική πολυφωνία και τη σύνδεση του χορού με την πόλη και την κοινωνία.