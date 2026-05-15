Διαβεβαιώσεις για την ολοκλήρωση του κτηρίου του ΔΗΠΕΘΕΚ

Είναι εφικτός ο στόχος της 5ης παράτασης του έργου αξιοποίησης – αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού του συγκροτήματος κτηρίων του ΔΗΠΕΘΕΚ Καλαμάτας και του περιβάλλοντος χώρου, να ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου, εκτίμησε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Τετάρτης.

Ενημέρωσε, επίσης, ότι η αρχική σύμβαση ήταν 671.000 ευρώ με έκπτωση 27% και χρειάστηκε συμπληρωματική 210.000 ευρώ, για να αντιμετωπιστούν σοβαρά ζητήματα στατικότητας και πυρασφάλειας.

Αναλυτικά, ο Β. Τζαμουράνης παρατήρησε ότι “3,5 χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης, το ΔΗΠΕΘΕΚ παραμένει εργοτάξιο”. Μίλησε για 5η παράταση με στόχο να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026, για 52 νέες τιμές και συμπληρωματική σύμβαση 210.000 ευρώ, για διπλάσιο κόστος και για υλοποίηση του έργου στο 60% μέχρι τώρα.

Υπενθύμισε αναφορές σε διορθώσεις των μελετών που έκαναν ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ο Γιάννης Δημέας, ενώ αρχικά είχαν πει ότι ήταν καλές οι μελέτες και ρώτησε “πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί; Πόσο θα είναι το τελικό κόστος”.

Σε παρέμβασή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε ότι “διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα και χρειάστηκαν παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την πυροπροστασία”.

Απαντώντας, ο Β. Κουτραφούρης δήλωσε ότι έχει ευχαριστήσει για την αφιλοκερδή προσφορά τους τους Γ. Κυριακόπουλο και Γ. Δημέα κι επισήμανε πως “γίνεται ριζική αποκατάσταση”.

Μίλησε για κτήριο πάνω από έναν αιώνα, που “δεν πληρούνταν οι προδιαγραφές ασφαλείας για συνάθροιση κοινού” και ανέφερε ότι “κατά τις καθαιρέσεις αποκαλύφθηκαν σοβαρότατα ζητήματα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη”.

Εκανε λόγο για στόχο να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια και η ασφάλεια του χώρου, γοα πυροπροστασία και ασφαλή εκκένωση του χώρου, γοα κρίσιμα ζητήματα στατικότητας και πυρασφάλειας που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.

Ο αντιδήμαρχος πληροφόρησε ότι “εκπονήθηκε νέα μελέτη πυροπροστασίας που εγκρίθηκε στα τέλη του 2025” και πως “απαιτήθηκαν πρόσθετες εργασίες”. Κατέληξε ότι “θα παραδοθεί ένα ΔΗΠΕΘΕΚ αντάξιο της Καλαμάτας και του πολιτισμού, ασφαλές και λειτουργικό για τις επόμενες 10ετίες”.

Ο μελετητής Γ. Κυριακόπουλος είπε ότι ο αντιδήμαρχος τον αδικεί για τη δουλειά που έχει κάνει 40 τόσα χρόνια και αναφέρθηκε σε “εργολάβους που δίνουν μεγάλες προσφορές και προσπαθούν να τα αλλάξουν όλα”. Ανέφερε πως “έχουν κάνει πράγματα που δεν χρειάζονταν” κι εκτίμησε ότι “δεν μπορεί να τελειώσει το υπόλοιπο 40% μέχρι το τέλος του χρόνου”.

Στη δευτερολογία του ο Β. Τζαμουράνης παρατήρησε ότι τα προβλήματα βρίσκονται στην αρχή του έργου και όχι στο τέλος.

Γ.Σ.