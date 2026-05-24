Δύο έργα του Βασίλη Φλώρου ανεβαίνουν στην Αθήνα

Δύο θεατρικά έργα του Μεσσήνιου συγγραφέα Βασίλη Φλώρου (κωμωδίες) ανεβαίνουν από θεατρικές ομάδες στην Αθήνα.

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του συλλόγου “Αέναον” με τη καθοδήγηση της Έλενας Στρατή (ηθοποιός- σκηνοθέτης) σήμερα στις 6 μ.μ. το θεατρικό έργο «Ξενοδοχείο ο Έλβις», στο θέατρο Ημέρας Μετρό Πανόρμου – Αμπελόκηποι.

Αυτή η συνεργασία έχει και έντονο άρωμα Μεσσηνίας, αφού ο γνωστός σκιτσογράφος από την Καλαμάτα Αργύρης Μαυρέας σχεδίασε την αφίσα και ο Κουρουνιώτης Μιχάλης (ερασιτέχνης ηθοποιός και πρόεδρος του συλλόγου) κατάγεται από τη Μεσσηνία.

Επίσης η θεατρική ομάδα "Μαρκίζα" του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, ανεβάζει στην σκηνή το θεατρικό έργο με το γενικό τίτλο "Kλάψτε τον", σε σκηνοθεσία της Σούρας Χρυσούλας. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 22/5 και θα ανέβει και σήμερα Κυριακή στις 8:30 μ.μ. στην αίθουσα θεάτρου «Σπύρος Αποστόλου» στους Αγίους Αναργύρους. Τα θεατρικά παραχώρησε αφιλοκερδώς ο Βασίλης Φλώρος στις ομάδες των ερασιτεχνών.