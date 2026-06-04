Παρουσίαση σύγχρονης βιντεοτέχνης από το Video Art Μηδέν

Το Video Art Μηδέν, σε συνεργασία με τον εκθεσιακό χώρο To Pikap Kato στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει ένα πανόραμα σύγχρονης διεθνούς βιντεοτέχνης, την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Ιουνίου, από τις 6 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν 110 καλλιτέχνες και ομάδες απ’ όλο τον κόσμο. Θα προβληθούν θεματικές ενότητες επιμελημένες από την ομάδα του Video Art Μηδέν, που ανιχνεύουν σύγχρονες τάσεις, αναζητήσεις και ζητήματα της εποχής μας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ιστορία, η μνήμη, ο πόλεμος, η αμείλικτη παραγωγικότητα, το προσωπικό βίωμα, η ποιητική αφήγηση, η σωματική κίνηση και έκφραση, η περιπλάνηση του βλέμματος και το ταξίδι, η πρόσληψη ενός κόσμου (ή κόσμων) σε μετάβαση. Επίσης, θα προβληθούν επιλογές από προσκεκλημένα φεστιβάλ και ομάδες, και συγκεκριμένα από το International Multidisciplinary Dare Dance Festival, το οποίο θα παρουσιάσει μια επιλογή έργων videodance, από το Visualcontainer, που θα παρουσιάσει τη συλλογή ιταλικής βιντεοτέχνης Panoramica25, καθώς και από τη διεθνή κολεκτίβα γυναικών καλλιτεχνών βίντεο FemLinkArt Collective, η οποία θα παρουσιάσει ένα θεματικό project με τίτλο “Magic” και, σε επιμέλεια των Γιούλας Παπαδοπούλου και Όλγας Παπαδοπούλου, τις προβολές “Decoding the Codes” και “Abroad”.

Συμμετέχουν επίσης φοιτητές από το 2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, με μια επιλογή έργων με τίτλο “Emerging Frequencies”. Οπως τονίζεται «στο πρόγραμμα προβολών συναντιούνται πολλές διαφορετικές εκδοχές και προσεγγίσεις του σύγχρονου κόσμου και της ανθρώπινης κατάστασης. Συμμετέχουν πολλοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες του βίντεο, ενώ παράλληλα αναδύονται φρέσκιες και νεανικές ματιές, στραμμένες προς μια διερεύνηση του μέλλοντος, συχνά δυστοπικού και ασφυκτικού, όπου όμως η ευαισθησία, η ενσυναίσθηση, το κριτικό χιούμορ και οι υπαρξιακοί προβληματισμοί που ενώνουν διαχρονικά τους ανθρώπους δίνουν τον τόνο και μια νότα αισιοδοξίας σε μια εποχή όλο και πιο σκοτεινή και σκληρή, που δοκιμάζει τα ανθρώπινα όρια και συνθλίβει το όραμα μιας ουτοπίας. Είναι φανερό ότι τα έργα εκφράζουν μια εποχή όπου παράλληλοι κόσμοι συναντιούνται και όπου η τέχνη και οι καλλιτέχνες ανοίγουν έναν ουσιαστικό διάλογο κρίσιμων ζητημάτων, τόσο σε εννοιολογικό και αισθητικό, όσο και σε υπαρξιακό/κοινωνικό επίπεδο».

Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι της Γιούλας Παπαδοπούλου και της Ολγας Παπαδοπούλου, ενώ περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών μπορείτε να βρείτε στο www.festivalmiden.gr.