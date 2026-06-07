Αναβάθμιση προσβασιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο του Επικούριου Απόλλωνα

Την εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα Βασσών, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, ενέκρινε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με απόφασή της.

Σύμφωνα με την απόφαση. “για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 15.000 ευρώ για το έτος 2026. Εφόσον προκύψει ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης της ανωτέρω εργασίας να υποβληθεί προς έγκριση η τροποποιημένη μελέτη. Η εκτέλεση του έργου έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και ημερομηνία λήξης την 31η.12.2026”.