Ινδονησία - Σεισμός 7,7: Τουλάχιστον 47 οι νεκροί - Μη προσβάσιμη η περιοχή κοντά στο επίκεντρο

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε την ανατολική Ινδονησία συνοδευόμενος από δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB).

Οι ομάδες διάσωσης δεν έχουν κατορθώσει να φθάσουν στην περιοχή του Ναγκεκέο, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο καθώς κατολισθήσεις έχουν κλείσει δρόμους και υπάρχουν προβλήματα στις επικοινωνίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ