Καλαμάτα: Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Βιοποικιλότητα 3» από το Εικαστικό Εργαστήρι της Φάρις

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 25/6 τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου της Φάρις με γενικό τίτλο «Βιοποικιλότητα 3».

Η φετινή έκθεση αποτελεί την κορύφωση της δημιουργικής πορείας μιας ολόκληρης χρονιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες του σχολείου προσέγγισαν μέσα από την τέχνη το πολύτιμο ζήτημα της βιοποικιλότητας, της αρμονικής συνύπαρξης όλων των μορφών ζωής και της ανάγκης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στην έκθεση στην οδό Ναυαρίνου 8, συμμετέχουν περίπου 360 σπουδαστές, ηλικίας από 4 έως 84 ετών, παρουσιάζοντας επιλεγμένα έργα από την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου. Τα έργα προέρχονται από όλα τα τμήματα του σχολείου, όπως ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας, χαρακτικής και ελευθέρου σχεδίου, αναδεικνύοντας την πολυμορφία των εικαστικών εκφράσεων και τη δημιουργική δυναμική ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών.

Το κοινό είναι ευπρόσδεκτο να επισκεφθεί την έκθεση και να γνωρίσει από κοντά τα έργα των μικρών και μεγάλων δημιουργών, που με φαντασία, ευαισθησία και προσωπική ματιά αποτυπώνουν τον πολύχρωμο και πολύμορφο κόσμο της ζωής γύρω μας.

Την έκθεση εγκαινίασε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου (Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 μ.μ.-9 μ.μ.), δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν από κοντά τα έργα των μικρών και μεγάλων δημιουργών, που με φαντασία, ευαισθησία και προσωπική ματιά αποτυπώνουν τον πολύμορφο κόσμο της ζωής γύρω μας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.