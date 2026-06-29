«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ στην Καλαμάτα

Πρόκειται για μια «πλούσια» παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου δημιουργού, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας. Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Τετάρτη 2/9 στις 9 μ.μ., στο Ανοιχτό θέατρο.

Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, συνθέτει ο Γιώργος Ανδρέου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες.

Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου, βλέπουμε την Υρώ Μανέ (Ιουλιέτα) και τον Άκη Σακελλαρίου (Ρωμαίος). Την σκηνή δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο οι Σπύρος Μπιμπίλας (Μερκούτιος), Γιάννης Δρακόπουλος (Πάτερ Λαυρέντιος) και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως Παραμάνα της Ιουλιέτας. Μαζί τους και οι Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φώσκολου, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος σε έναν θίασο που, με όχημα την υψηλή ενέργεια, τον γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ, υπόσχεται στιγμές γέλιου και ξεκαρδιστικών ανατροπών.

Ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ δεν είναι απλώς μια κωμωδία· είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και την σκοπίμως ανατρεπτική γλώσσα του, το έργο σατιρίζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προκαλώντας ουσιαστικά ερωτήματα αβίαστο γέλιο. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.