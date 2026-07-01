Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Παρουσιάζει τον «Βασιλιά Γκόρντογκαν»

Τον «Βασιλιά Γκόρντογκαν» του σουρεαλιστή συγγραφέα Ράντοβαν Ιβσιτς θα παρουσιάσει η Θεατρική Ομάδα Εφήβων της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, από τη Δευτέρα 6 έως και την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 8.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο.

Εικοσιδύο μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της Καλαμάτας ανεβαίνουν στη σκηνή, στέλνοντας ένα ηχηρό, σουρεαλιστικό μήνυμα ενάντια στη βία, τον πόλεμο και την απομόνωση. Τη σκηνοθεσία και τη διασκευή υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ, ενώ τη μουσική παραχώρησε ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός, όπως την είχε γράψει για την παράσταση που είχε παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης, σε μετάφραση Βασίλη Νικολαΐδη και σκηνοθεσία Γιώργου Λαζάνη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκε ο Βενετσάνος Μπαλόπουλος.

Το έργο «Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν» αποτελεί ένα σουρεαλιστικό παραμύθι που διατηρεί μεν όλους τους κλασικούς ήρωες - την πριγκίπισσα, τον πρίγκιπα, τον κακό βασιλιά, τον τρελό, καθώς και ξωτικά, ιππότες και χωρικούςαλλά τους παρουσιάζει μέσα από έναν καθρέφτη απόλυτης παρακμής, διαφθοράς και χρεοκοπίας. Η πριγκίπισσα εμφανίζεται σκληρή και κακομαθημένη, ο αγνός πρίγκιπας Τίνατιν αδυνατεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο ωμής βίας, ενώ ο «Τρελός» υποκύπτει στον φόβο του και υπηρετεί το κακό. Στο τέλος, όλος αυτός ο φθαρμένος κόσμος εξολοθρεύεται από τον κακό βασιλιά Γκόρντογκαν. Μόνο ο ίδιος ο βασιλιάς απομένει στο τέλος, απομονωμένος και ολομόναχος, ξεσπώντας τη μανία του στη φύση, ως σύμβολο της απόλυτης μοναξιάς της βίας. Ωστόσο, το έργο κλείνει με μια χαραμάδα κάθαρσης και ελπίδας. Από την ένωση ενός αγνού ιππότη που έχει χάσει τη μνήμη του και ενός ξωτικού, που συμβολίζει την επιστροφή στις γήινες αξίες, γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος, ενώ ο Γκόρντογκαν χάνεται ανίσχυρος στο δάσος.

Η είσοδος γίνεται με κουπόνι ενίσχυσης αξίας 10 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ για μαθητές, ανέργους και πολύτεκνους.