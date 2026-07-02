“Αναλογικό σώμα” στο Κάστρο Καλαμάτας

Η παράσταση "Αναλογικό σώμα" εστιάζει στον ίδιο τον άνθρωπο: στη δύναμη και την ευθραυστότητά του, στην ικανότητά του να προσαρμόζεται, να αντέχει και να υπερβαίνει τις προκλήσεις της ύπαρξής του στον φυσικό κόσμο. Μέσα από μια καθαρή και ουσιαστική κινητική έρευνα, η παράσταση διερευνά οργανικά, νευρολογικά και ψυχικά τις συνθήκες επιβίωσης και μετασχηματισμού του ανθρώπινου σώματος. Αντλώντας έμπνευση από τις διαχρονικές υπαρξιακές κρίσεις της ανθρωπότητας, το έργο στρέφει το βλέμμα στη σύγχρονη εποχή και στις προκλήσεις που γεννά η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Κεντρικό άξονα αποτελεί η ολοένα στενότερη σχέση ανθρώπου και μηχανής, όχι μόνο μέσω των αισθήσεων αλλά και μέσα από την ενσωμάτωση τεχνολογικών συσκευών στο ίδιο το σώμα. Το Αναλογικό σώμα προτείνει έναν καλλιτεχνικό στοχασμό πάνω στη φύση του ανθρώπου σήμερα, υποστηρίζοντας πως το σώμα παραμένει το τελευταίο οχυρό του αναλογικού ανθρώπου.

Χορογραφία: Γιάννης Νικολαΐδης. Μουσική: Μανώλης Μανουσάκης. Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη. Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας. Φωτογραφίες: Stella Veneri. Ερμηνεύουν: Ιωάννα Αποστόλου, Ειρήνη Μωραϊτέλη. Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Χριστίνα Πολυχρονιάδου. ΑΜΚΕ: MEDEA ELECTRONICS Εταιρία Τέχνης & Πολιτισμού. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το υπουργείο Πολιτισμού με υποχρεωτική προκράτηση θέσης. Πληροφορίες και προκρατήσεις στο allofgreeceoneculture.gr.