Φάρις: Εγκρίθηκε δαπάνη για παρεμβάσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Στο "μάτι" δραστών τα γράμματα στην είσοδο

Η σχετική εισήγηση αφορά, αφενός, την προμήθεια ηλεκτροαντλίας και δοχείου διαστολής για το κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης και, αφετέρου, την κατασκευή και τοποθέτηση νέων επιγραφών στο κτίριο. Συγκεκριμένα, λόγω της πολυετούς λειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης, η ηλεκτροαντλία και το δοχείο διαστολής έχουν υποστεί φυσιολογική φθορά και απαιτείται η αντικατάστασή τους, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. Η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε 1.950 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση φθαρμένων επιγραφών του κτιρίου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή μίας επιγραφής από plexiglass πάχους 1 εκατοστού και διαστάσεων 0,90 × 0,25 μ., την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών γραμμάτων στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και την κατασκευή δύο επιγραφών για τα πόντιουμ. Το κόστος για τις συγκεκριμένες κατασκευές ανέρχεται σε 560 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η συνολική δαπάνη έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026. Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο πρόεδρος της Φάρις, Σωτήρης Κριτσωτάκης, αναφέρθηκε στο ζήτημα των γραμμάτων που λείπουν από την είσοδο του Μεγάρου Χορού, σημειώνοντας ότι η απουσία τους οφείλεται σε κλοπές. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επιγραφή να αντικατασταθεί συνολικά, επισημαίνοντας πως στο στόχαστρο των δραστών φαίνεται να μπαίνουν συγκεκριμένα γράμματα και όχι το σύνολο της επιγραφής.

Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί με την κλιματιστική μονάδα στον χώρο, ο κ. Κριτσωτάκης εκτίμησε ότι το ζήτημα θα έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.