Καλοκαιρινή δράση της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει νέα καλοκαιρινή δράση με τίτλο «Γύρνα σελίδα... είναι καλοκαίρι!», για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, προσκαλώντας τα μέλη της Δανειστικής Βιβλιοθήκης να συμμετάσχουν ενεργά. Το καλοκαίρι, περίοδος ξεκούρασης και διακοπών, αποτελεί ιδανική ευκαιρία για ανάγνωση, είτε στην παραλία, είτε στο βουνό, είτε στην πόλη. Από αστυνομικά και ιστορικά μυθιστορήματα έως επιστημονικής φαντασίας, ρομαντικά και παραμύθια, το βιβλίο παραμένει σταθερός συνοδός, προσφέροντας χαλάρωση, ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας συνεργάζεται με βιβλιοπωλεία της πόλης, προσφέροντας στα μέλη της ειδική έκπτωση στις αγορές βιβλίων με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι αφενός η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και η ενθάρρυνση των αναγνωστών να ανακαλύψουν νέους τίτλους, και αφετέρου η στήριξη των τοπικών βιβλιοπωλείων, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής ζωής της Καλαμάτας. Στη δράση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα βιβλιοπωλεία «Βιβλιόπολις», «Bookstore», Δημητριάδης, Λυμπερόπουλος, Μακρής, Μουντζούρα, Παιδικό Παζάρι - Κων. Λύγουρης, Περί Γραφής, «Ραμόν» και Τσερπέ. Το κεντρικό μήνυμα της δράσης συνοψίζεται στην προτροπή: «Διάλεξε το επόμενο βιβλίο σου, στήριξε τα τοπικά βιβλιοπωλεία και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερες όμορφες ιστορίες και εικόνες».