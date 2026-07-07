Χώρος πολιτισμού το σχολικό κτίριο «Συγγρού» στη Μεθώνη

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πολιτών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, φορέων και ανθρώπων του πολιτισμού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια του νέου Διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου «Συγγρού» στη Μεθώνη.

Το εμβληματικό κτίριο, μετά την ανακαίνισή του, αποδίδεται ξανά στην τοπική κοινωνία ως ένας χώρος πολιτισμού, δημιουργίας, μνήμης και συνάντησης, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Μεθώνη και την ευρύτερη περιοχή.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό και την ευλογία του χώρου, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Πύλου - Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, εκπροσώπους της Πολιτείας και τοπικών φορέων, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημιουργίας νέων πυρήνων πολιτισμού στην περιοχή.

Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες ομιλίες από τον δήμαρχο Selva Μαγιόρκας Joan Rotger, τον διευθυντή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Miró του Δήμου Palma Alejandro Ysasi, τον φωτογράφο Oscar Pipkin, τον Πυρονόμο Νίκο Προύντζο, καθώς και τον πρόεδρο της κοινότητας Μεθώνης Διονύση Ψαλίδα.

Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με την παρουσίαση του έργου των μαθητών-επιμελητών της έκθεσης από τον πρόεδρο της κοινότητας Μεθώνης Διονύση Ψαλίδα, καθώς και με την παρουσίαση του προγράμματος προβολών του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Κάστρου της Μεθώνης», μαζί με την προβολή εικόνων «Νοσταλγική Μεθώνη», το οποίο ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη του τόπου.

Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Προδομένος Προμηθέας»

Στη συνέχεια εγκαινιάστηκε η έκθεση φωτογραφίας «Προδομένος Προμηθέας» του διεθνούς φωτογράφου Oscar Pipkin, η οποία πραγματεύεται τη φωτιά ως στοιχείο δημιουργίας και καταστροφής, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη ευαισθητοποίησης για τις πυρκαγιές στη Μεσόγειο.

Να σημειωθεί πως καθοριστική για την προετοιμασία και υλοποίηση της εκδήλωσης υπήρξε η συμβολή του κύριου συντονιστή Γιώργου Καραμπάτου, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Δίκτυο «Οι Δρόμοι της Ελιάς», των οποίων η εμπειρία και ο συντονισμός συνέβαλαν ουσιαστικά στην άρτια διοργάνωση και στη διεθνή διάσταση της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό και φιλόξενο κλίμα με μπουφέ τοπικών εδεσμάτων, που επιμελήθηκαν η ομάδα «Νοσταλγική Μεθώνη» και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίου, ενώ προσφέρθηκαν αφεψήματα βοτάνων, κρασί και κεράσματα.

Το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης ανέλαβε το Κουαρτέτο Αντώνη Αρβανίτη με πρόγραμμα τζαζ.

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή τα εγκαίνια του ιστορικού κτιρίου “Συγγρός”:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Μεθώνη και για ολόκληρο τον Δήμο Πύλου - Νέστορος. Το ιστορικό κτίριο “Συγγρού” αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν χώρο που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και διεθνείς συνεργασίες.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, ιδιαίτερα τον κύριο συντονιστή Γεώργιο Καραμπάτο και το Πολιτιστικό Δίκτυο “Οι Δρόμοι της Ελιάς”, καθώς και όλους τους συλλόγους, τους εθελοντές και τους συμπολίτες μας που εργάστηκαν με μεράκι και αγάπη για τον τόπο. Με συνεργασία και κοινό όραμα συνεχίζουμε να επενδύουμε στον πολιτισμό, αναδεικνύοντας την ιστορία και τις δυνατότητες της περιοχής μας».