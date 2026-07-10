Καλαμάτα: «Τα στενά παπούτσια» κέρδισαν τις εντυπώσεις

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας η θεατρική παράσταση «Τα στενά παπούτσια» του Kids Theater, βασισμένη στο έργο της Ζωρζ Σαρή, στο πλαίσιο δράσης του ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Α.Ε., με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

Το έργο της αγαπημένης συγγραφέα αποτελεί μια τρυφερή αλλά και βαθιά ανθρώπινη αφήγηση για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Μέσα από την πορεία του Παναγιώτη, οι θεατές παρακολουθούν τις πρώτες αγωνίες, τις αμφιβολίες, τις επιθυμίες και τις εσωτερικές συγκρούσεις που συνοδεύουν κάθε άνθρωπο στη διαδικασία του μεγαλώματος. Τα «στενά παπούτσια» λειτουργούν ως ένα ισχυρό συμβολικό στοιχείο.

Είναι όλα όσα κάποτε μας χωρούσαν, αλλά πλέον δεν μας αρκούν. Είναι οι παιδικές βεβαιότητες, οι φόβοι, οι περιορισμοί και οι ρόλοι που σταδιακά γίνονται ασφυκτικοί, καθώς ο νέος άνθρωπος αναζητά τη δική του ταυτότητα και τον δικό του δρόμο. Οπως ένα παιδί χρειάζεται καινούρια παπούτσια όταν μεγαλώνει, έτσι και η ψυχή χρειάζεται χώρο για να εξελιχθεί, να δοκιμάσει, να κάνει επιλογές και να ονειρευτεί. Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία κατέχει το πρώτο καρδιοχτύπι του Παναγιώτη. Η πρώτη συγκίνηση, η πρώτη αθώα αγάπη και η ανακάλυψη των συναισθημάτων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης. Η παράσταση υπενθυμίζει ότι τα συναισθήματα δεν χρειάζεται να φοβίζουν, αλλά να αναγνωρίζονται, να εκφράζονται και να γίνονται αφορμή για προσωπική ωρίμανση.

Παράλληλα, οι ήρωες του έργου τολμούν να ονειρεύονται. Κοιτούν το μέλλον με ελπίδα, διαμορφώνουν στόχους και αναζητούν τον δικό τους προορισμό. Το όνειρο, η προσπάθεια, η επιμονή και η πίστη στις προσωπικές δυνατότητες παρουσιάζονται ως βασικά στοιχεία που δίνουν νόημα στην πορεία προς την ενηλικίωση.

Ξεχωριστή είναι και η μορφή της μητέρας του Παναγιώτη, μιας μητέρας που, παρά τις φυσικές ανησυχίες και τους φόβους της, επιλέγει να εμπιστευτεί το παιδί της. Δεν προσπαθεί να το κρατήσει «στα στενά παπούτσια» της ασφάλειας ούτε να αποφασίσει εκείνη για τη ζωή του. Αντίθετα, του προσφέρει σταθερότητα, αποδοχή και εμπιστοσύνη, στηρίζοντας την απόφασή του να ανοίξει τα φτερά του και να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Η στάση της αναδεικνύει τη σημασία της ασφαλούς σχέσης γονέα-παιδιού, όπου η αγάπη συνυπάρχει με τον σεβασμό στην αυτονομία και την προσωπική εξέλιξη.

Τα μηνύματα της παράστασης συνδέονται ουσιαστικά με τη φιλοσοφία της πρόληψης, όπως αυτή υπηρετείται διαχρονικά από το ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ. Μεσσηνίας. Η πρόληψη δεν αφορά μόνο την αποφυγή δυσκολιών ή επικίνδυνων συμπεριφορών. Είναι πρωτίστως η ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων ώστε να γνωρίζουν τον εαυτό τους, να αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να θέτουν στόχους, να καλλιεργούν υγιείς σχέσεις και να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις για τη ζωή τους. Ταυτόχρονα, η πρόληψη αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, αποδοχής και εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο κάθε παιδί μπορεί να μεγαλώνει με την αίσθηση ότι έχει ανθρώπους που το στηρίζουν, χωρίς να περιορίζουν την προσωπική του εξέλιξη.