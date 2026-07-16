Καρδαμύλη: Εκθεση φωτογραφίας στο συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων

Σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, οι φωτογράφοι Τζένη Λυκουρέζου και Ανδρέας Ζαχαράτος, παρουσιάζουν από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Οχυρό Συγκρότημα των Τρουπάκηδων-Μούρτζινων στην Παλαιά Καρδαμύλη, την έκθεση «Καλαβρία Μάνη, Εγγύς Κόσμος».

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 7.30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο παραλληλισμός και η φωτογραφική σύνδεση δύο ισοδύναμων σε σπουδαιότητα και σημασία τόπων, της Μάνης και της Καλαβρίας, στηρίζεται στην έννοια της εκλεκτικής συγγένειας: παρεμφερή πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γλωσσικά ιδιώματα, κοντινές συνήθειες και συμπεριφορές, ληστρική και πειρατική δραστηριότητα, γδικιωμοί και μεταναστεύσεις, τραχύτητα κι ευαισθησία, ηρωισμοί, προκαταλήψεις, θρηνητικά τραγούδια και ταραντέλες, ιστορικό παρελθόν -η αρχέγονη ανάμνηση της φυλής και τα ίχνη της Magna Grecia-, γεωμορφολογική διάρθρωση, κοινά τοπωνύμια – Πενταδάκτυλος λεγόταν ο Ταΰγετος τα βυζαντινά χρόνια, Pentedattilo ονομάζεται ο ερημωμένος γκρεκάνικος οικισμός. Η φωτογραφία συνεπώς, επιτρέπει να ξαναδιαβαστούν και να επανερμηνευτούν ζητήματα όπως η ταυτότητα, ο τόπος, η αυτοχθονία στο παρελθόν και το παρόν.

Εκτίθενται αναλογικές φωτογραφίες (άνθρωποι και τοπία). Την έκθεση επιμελείται η Τζένη Λυκουρέζου. Θα είναι ανοιχτή καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δύο ξεναγήσεις από τους συντελεστές-φωτογράφους της έκθεσης, με την καταβολή του αντιτίμου εισόδου. Η πρώτη ξενάγηση θα γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου, από τις 7 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., και η δεύτερη την Κυριακή 23 Αυγούστου, από τις 12.30 μ.μ. έως τις 1.30 μ.μ..