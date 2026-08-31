Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: Βραδιές υψηλού επιπέδου στο Μέγαρο Χορού

Το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας αποτέλεσε το επίκεντρο του διημέρου, φιλοξενώντας δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές με σημαντικά έργα του διεθνούς κλασικού ρεπερτορίου και τη συμμετοχή καταξιωμένων μουσικών και συνόλων.

Το Σάββατο, στην Κεντρική Σκηνή, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επετειακή συναυλία της Kalamata Festival Orchestra, με τη συμμετοχή των Queyras, Καντέσα και Hernán. Το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στο έργο των J.S. Bach και C.P.E. Bach, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της μουσικής δημιουργίας δύο κορυφαίων εκπροσώπων της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.

Η αυλαία του μουσικού Σαββατοκύριακου έπεσε την Κυριακή στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού, όπου το Caerus Ensemble παρουσίασε το πρόγραμμα «Από τον Bach στον Bartók». Μέσα από έργα διαφορετικών εποχών και αισθητικών, το σύνολο δημιούργησε μια ιδιαίτερη μουσική διαδρομή από το μπαρόκ έως τη νεότερη ευρωπαϊκή δημιουργία. Οι φετινές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Η λήψη είναι του Στέλιου Παπαρδέλα.