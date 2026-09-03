Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας: Προβολή της ταινίας «Ο άνθρωπός μας στην Αβάνα»

Παίζουν οι Alec Guinness, Maureen O’Hara, Burl Ives. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ενώ για άτομα κάτω των 18 ετών είναι ελεύθερη. Ο Τζιμ Γουόρμολντ είναι Βρετανός πωλητής ηλεκτρικών σκουπών στην Αβάνα, ένας συνηθισμένος άνθρωπος με οικονομικά προβλήματα και μια κόρη με ακριβές επιθυμίες.

Όταν οι μυστικές υπηρεσίες του προτείνουν να γίνει πληροφοριοδότης, εκείνος δέχεται, περισσότερο από ανάγκη παρά από πατριωτισμό. Χωρίς πραγματικούς κατασκόπους να στρατολογήσει, αρχίζει να επινοεί ένα ολόκληρο δίκτυο πρακτόρων και να στέλνει στο Λονδίνο φανταστικές αναφορές. Μόνο που η γραφειοκρατία της κατασκοπείας παίρνει τα ψέματά του απολύτως σοβαρά, και σύντομα ο Γουόρμολντ βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν κόσμο πιο επικίνδυνο από όσο είχε φανταστεί. Ο Κάρολ Ριντ διασκευάζει τον Γκράχαμ Γκριν σε μια κομψή κατασκοπική σάτιρα, με τον Αλεκ Γκίνες να ισορροπεί θαυμάσια ανάμεσα στην αμηχανία και την ευφυΐα. Μια μαύρη κωμωδία για την ψυχροπολεμική παράνοια, την πληροφορία ως εμπόρευμα και τη γελοιότητα των μηχανισμών εξουσίας. Η ταινία προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ ο Κάρολ Ριντ προτάθηκε και από την Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών για τη σκηνοθεσία του.

Ως συνεργασία του Ριντ με τον Γκράχαμ Γκριν, μετά τον «Τρίτο Ανθρωπο», το φιλμ παραμένει μια κομψή και δηλητηριώδης σάτιρα της κατασκοπείας, όπου το ψέμα, η γραφειοκρατία και η ψυχροπολεμική φαντασίωση γίνονται υλικό υψηλής κωμωδίας.