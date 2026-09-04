Ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας σε παράσταση για τον Μίκη Θεοδωράκη

Στην παράσταση «Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη» συμμετέχει ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας, που θα βρεθεί στη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας στην Πετρούπολη το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 8.30 μ.μ.

Πρόκειται για μια μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στη μικρασιατική μουσική παράδοση και στις προσφυγικές ρίζες του μεγάλου Ελληνα συνθέτη.

Η παράσταση διοργανώνεται από τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», την Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας και την Ορχήστρα του βιολιστή Βαγγέλη Σαραντίδη, με τη συμμετοχή μικρασιατικών και προσφυγικών συλλόγων από διάφορες περιοχές της χώρας. Στο καλλιτεχνικό μέρος συμμετέχουν οι Βασίλης Λέκκας, Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Αγγελος Θεοδωράκης και Βαγγέλης Σαραντίδης.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τραγούδια της Μικράς Ασίας με έργα του Μίκη Θεοδωράκη και περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς, αφηγήσεις και οπτικοακουστικό υλικό. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση του συνθέτη με τη Μικρά Ασία, καθώς η μητέρα του, Ασπασία Πουλάκη, καταγόταν από τον Τσεσμέ της Ιωνίας. Ιδιαίτερη θέση στην παράσταση έχει ο κύκλος τραγουδιών «Ασίκικο Πουλάκη», σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, αφιερωμένος στη μητέρα του συνθέτη και στις μικρασιατικές της ρίζες.

Παράλληλα, μέσα από μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό παρουσιάζεται η ιστορία της οικογένειας του Θεοδωράκη και η σύνδεσή της με τον προσφυγικό ελληνισμό. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή μουσικών, χορευτών και κοινού στον «Ζορμπά». Η γενική είσοδος είναι 12 ευρώ, τα Early Bird εισιτήρια 8 ευρώ, ενώ για ομαδικές κρατήσεις η τιμή διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά άτομο.

Η προπώληση γίνεται μέσω της πλατφόρμας more.

Από αφηγήσεις και μαρτυρίες του Μίκη Θεοδωράκη

Η παράσταση φωτίζει τη βαθιά προσωπική σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τη Μικρά Ασία και τις προσφυγικές του ρίζες.

Ο ίδιος ο Θεοδωράκης έλεγε:

«Είμαι πολύ περήφανος για τη μικρασιατική μου ρίζα».

«Η μάνα μου, προσφυγοπούλα από τον Τσεσμέ, με πλήγωνε όταν μου έλεγε: “Η πατρίδα μας βρίσκεται από την άλλη μεριά…”».

Ο πατέρας του, Γιώργος Θεοδωράκης, από τον Γαλατά Χανίων, κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία βρισκόταν στη Σμύρνη, στο πλευρό του Ύπατου Αρμοστή της Σμύρνης Αριστείδη Στεργιάδη. Εκεί γνώρισε την Ασπασία Πουλάκη από τον Τσεσμέ. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το ζευγάρι πέρασε στη Χίο, κουβαλώντας μαζί του τις μνήμες της Ιωνίας, τις οποίες ο Μίκης Θεοδωράκης που γεννήθηκε εκεί το 1925, μετέτρεψε αργότερα σε μουσικό και πολιτιστικό έργο!