Συνεχίζονται οι 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας, που πραγματοποιούνται στην πόλη έως την Κυριακή, με τη σημερινή συναυλία «Η συμφωνία των παιχνιδιών» να απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε, στις 8.30 μ.μ., στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη μουσική με το θέατρο και το στοιχείο του παιχνιδιού, παρουσιάζοντας έργα των Joseph Haydn και Στάθη Γυφτάκη. Η «Συμφωνία των παιχνιδιών» του Haydn, έργο που παλαιότερα αποδιδόταν στον Αυστριακό συνθέτη, θα παρουσιαστεί μαζί με το «Μια ασυνήθιστη μέρα» (2008) του Στάθη Γυφτάκη, ένα μουσικό παραμύθι για παιδική ορχήστρα.

Σφυρίχτρες, καζού, ένα αηδόνι, ένας κούκος, μια ροκάνα, ένα μικρό αγόρι και ελέφαντες συνθέτουν ένα ιδιαίτερο μουσικό σκηνικό, όπου τα παιχνίδια συναντούν την ορχήστρα. Τη διεύθυνση έχει η Φαίδρα Γιαννέλου, την αφήγηση η Λίλλυ Τριαντάρη, ενώ τη σκηνογραφία υπογράφει ο Παναγιώτης Αδάμ. Στην ορχήστρα συμμετέχουν ο Αντώνης Μαζιώτης στο βιολί και τη διδασκαλία της ορχήστρας και η Σοφία Αναγνώστου στη βιόλα και τη διδασκαλία της ορχήστρας. Οι 10ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας αποτελούν την επετειακή διοργάνωση του θεσμού, ο οποίος συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια παρουσίας στην πόλη και φιλοξενεί συναυλίες και μουσικές δράσεις έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιογραφικά των καλλιτεχνών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας.