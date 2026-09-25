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Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026 07:48

Καλαμάτα: Υπογράφεται η σύμβαση για το αντιπλημμυρικό της οδού Ευριπίδου

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Καλαμάτα: Υπογράφεται η σύμβαση για το αντιπλημμυρικό της οδού Ευριπίδου

Navarino Agora

Η σύμβαση με τον ανάδοχο για το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ, πρόκειται να υπογραφεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, σήμερα στις 11.30 το πρωί, παρουσία του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Οπως ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσουν δηλώσεις.

Ανάδοχος του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, είναι η εταιρεία “DMP Τεχνική Α.Ε.”, με έκπτωση 22,45%.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες.

Κατηγορία Δήμοι
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