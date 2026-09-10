Ανανέωση θητείας για τους τρεις Καλλιτεχνικούς Διευθυντές της «Φάρις» – Ερωτήματα για την περίπτωση Λαμπρινίδη

Την ανανέωση της θητείας των καλλιτεχνικών διευθυντών στις τρεις βασικές εκπαιδευτικές καλλιτεχνικές δομές της Κ.Ε. «Φάρις» κλήθηκε να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία τους κατά τη νέα εκπαιδευτική περίοδο.

Στη Δημοτική Σχολή Χορού, η Καλλιτεχνική Διεύθυνση ανατίθεται εκ νέου στη Θώμη Σταμούλη για δώδεκα μήνες, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Αυγούστου 2027, παράλληλα με τα καθήκοντά της ως δασκάλας χορού. Αντίστοιχα, στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού διευθυντή ανατίθενται για το ίδιο διάστημα στον Στάθη Γυφτάκη, ο οποίος υπηρετεί και ως καθηγητής μουσικής. Διαφορετική είναι, ωστόσο, η περίπτωση του Εικαστικού Σχολείου – Εργαστηρίου. Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση ανατίθεται και πάλι στον Παναγιώτη Λαμπρινίδη, αλλά για οκτώ μήνες, από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαΐου 2027, ακολουθώντας μια σύμβαση έργου για να ολοκληρωθεί το δωδεκάμηνο.

Σε αντίθεση με τους άλλους δύο καλλιτεχνικούς διευθυντές, οι οποίοι διαθέτουν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου στη «Φάρις», ο κ. Λαμπρινίδης εξακολουθεί να εργάζεται με διαφορετικό συμβατικό καθεστώς. Το ζήτημα τέθηκε στη συνεδρίαση από τη σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα.

Από την πλευρά της διοίκησης της «Φάρις» αναγνωρίστηκε ότι ο κ. Λαμπρινίδης είναι ο μόνος από τους τρεις που δεν διαθέτει σύμβαση αορίστου χρόνου, με την επισήμανση ότι πρόκειται για μια εκκρεμότητα που «έρχεται από το παρελθόν». Δεν δόθηκε, ωστόσο, σαφής απάντηση ως προς το εάν υπάρχει πρόθεση να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο καθεστώς.

Η διαφοροποίηση αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τους όρους με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι επικεφαλής των τριών καλλιτεχνικών δομών, ιδιαίτερα όταν στις ίδιες τις εισηγήσεις της «Φάρις» αναγνωρίζονται η εμπειρία, η επιτυχής προηγούμενη άσκηση των καθηκόντων και η ουσιαστική γνώση του αντικειμένου και στους τρεις.

Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν, πέρα από την ανανέωση των καθηκόντων της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, μπορεί να υπάρξει και μια ουσιαστική συζήτηση για το διαφορετικό εργασιακό καθεστώς που εξακολουθεί να ισχύει στην περίπτωση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη.