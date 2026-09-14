Η «À Paris tous les deux» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σήμερα στην Καλαμάτα

Με σημαντικές καλλιτεχνικές δράσεις συνεχίζεται και το φθινόπωρο το πρόγραμμα του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενεργοποίηση του ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ. καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και την ανάδειξη του Μεγάρου Χορού σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και δημιουργίας.

Σήμερα, στις 9 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας παρουσιάζεται η κινηματογραφική όπερα-παστίτσιο «À Paris tous les deux» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μια ιδιαίτερη παραγωγή που συνδυάζει τον κινηματογράφο με τη ζωντανή μουσική και το λυρικό τραγούδι.

Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από την παράδοση του παστίτσιου, μιας μορφής μουσικής δημιουργίας που συναντάται ήδη από τον 18ο αιώνα και βασίζεται στη σύνθεση αποσπασμάτων από διαφορετικά έργα ενός ή περισσότερων συνθετών.

Ο Βασίλης Λούρας δημιουργεί ένα νέο έργο με επίκεντρο ιστορίες έρωτα και θανάτου που εκτυλίσσονται στο Παρίσι. Πέντε ιστορίες από τις όπερες «Τραβιάτα», «Μποέμ», «Μανόν», «Λουίζ» και «Ο Μανδύας» ενώνονται σε μία βωβή σπονδυλωτή κινηματογραφική ταινία, η οποία προβάλλεται με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μιχάλης Ασθενίδης και ο Βασίλης Λούρας, ενώ την παραγωγή η Στέλλα Αγγελέτου. Αποσπάσματα από έργα των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ ερμηνεύουν οι υψίφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη και Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκώνης, με τη Μαριλένα Σουρή στο πιάνο.

Η παράσταση παρουσιάζεται με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών «Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με στόχο την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η «À Paris tous les deux» αποτελεί συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το Théâtre du Châtelet στο Παρίσι.

Για την παρακολούθηση της παράστασης διατίθενται δωρεάν δελτία προτεραιότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ticketmaster, με δυνατότητα έκδοσης έως δύο δελτίων ανά θεατή.