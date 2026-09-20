Καλαμάτα: Κέρδισε τις εντυπώσεις η πρώτη βραδιά του 5ου Ανταμώματος Παραδοσιακών Χορών (βίντεο)

Με επιτυχία ξεκίνησε χθες, Σάββατο, το 5ο Αντάμωμα Χορευτικών Συλλόγων Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας, με την πρώτη βραδιά στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας να κερδίζει τις εντυπώσεις.

Χορευτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι παρουσίασαν χορούς, τραγούδια και παραδοσιακές φορεσιές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου, συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μουσικοχορευτικό ταξίδι στην παράδοση.

Την έναρξη της χθεσινής βραδιάς πλαισίωσε με τραγούδια η Βασιλική Βουτέλη, ενώ στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, σύλλογοι με χορούς από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, την Κύπρο, τη Χίο, την Ικαρία, τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ημέρα του Ανταμώματος παρουσιάστηκαν ο Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης» με χορούς από την Κρήτη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος «Ποσειδών» με χορούς από την Πελοπόννησο, το Εν Χορώ Μεσσηνίας με χορούς από τη Γουμένισσα και το Κιλκίς, το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών από την Κύπρο, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χώρας με χορούς από τη Μεσσηνία, ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μεσσήνης «Οι Φίλοι της Μεσσήνης» με χορούς από τον Έβρο και ο Χορευτικός Όμιλος Μάνης «Ο Λεύκιππος» με χορούς από τη Χίο.

Ακολούθησαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών «Η Αναγέννηση» με χορούς από την Ικαρία, η Λέσχη Φιλίας - Β' ΚΑΠΗ με χορούς από τη Μακεδονία, η Fame Dance Academy με χορούς από την Τζια και τη Θεσσαλία, ο «Παράδεισος» Καλαμάτας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαδά «Ο Ολυμπιονίκης Λαδάς», με χορούς από την Πελοπόννησο.

Η γιορτή της παράδοσης συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή, με το δεύτερο και τελευταίο μέρος της διοργάνωσης, στις 7.45 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τη σημερινή βραδιά θα ανοίξει με τραγούδια η Ευδοκία Δροσινού, ενώ θα ακολουθήσουν η «Χοροσυνάντηση» με χορούς από τη Σάμο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας «Ο Θετταλός», ο Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αμφείας «Οι Αμφειείς», το Εν Χορώ Θουρίας, ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μικρομάνης, ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας, ο Σύλλογος Χορού «Ξενία», ο Σύλλογος Ποντίων Μεσσηνίας και ο Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες».

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών από τη Θεώνη Εξηνταβελώνη, με τη Βασιλική Βουτέλη να συμμετέχει εθελοντικά στο τραγούδι.

Το 5ο Αντάμωμα ολοκληρώνεται έτσι απόψε με μία ακόμη βραδιά αφιερωμένη στους παραδοσιακούς χορούς, τη μουσική και την πολιτιστική κληρονομιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο Νίκος Κισκήρας.