Οταν αλλάζουν οι ανάγκες του παιδιού, αξίζει να επανεξετάζουμε και την επιλογή σχολείου

Η επιλογή σχολείου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να πάρει μια οικογένεια. Συχνά, όμως, αντιμετωπίζεται ως μια απόφαση που γίνεται μία φορά και στη συνέχεια θεωρείται δεδομένη για όλη τη σχολική πορεία του παιδιού.

Στην πραγματικότητα, τα παιδιά αλλάζουν. Οι ανάγκες, οι δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι τους εξελίσσονται καθώς περνούν από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη. Μαζί τους αλλάζουν και οι απαιτήσεις που έχει ένα παιδί από το σχολικό του περιβάλλον.

Γι’ αυτό και η επανεξέταση της επιλογής σχολείου δεν αποτελεί ένδειξη αποτυχίας μιας προηγούμενης απόφασης. Είναι μια συνειδητή διαδικασία αξιολόγησης:

Είναι το σχολείο που επιλέξαμε πριν από κάποια χρόνια το ίδιο κατάλληλο για το παιδί που έχουμε σήμερα;

Το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στις μεταβάσεις από τη μία βαθμίδα στην άλλη. Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις, να αναπτύξουν μεγαλύτερη αυτονομία και υπευθυνότητα και σταδιακά να διαμορφώσουν τις δικές τους επιλογές για το μέλλον.

Παράλληλα, ιδιαίτερα στην εφηβεία, η επιρροή της παρέας και του κοινωνικού περιβάλλοντος γίνεται εντονότερη. Η επιθυμία ενός παιδιού να ακολουθήσει τους φίλους του ή να πάει σ΄ένα πολυπληθές σχολείο για να «μην εντοπίζεται» είναι απολύτως φυσιολογική. Δεν είναι όμως το μοναδικό κριτήριο που χρειάζεται να καθορίζει μια εκπαιδευτική επιλογή.

Ο ρόλος του γονέα παραμένει σημαντικός: να ακούσει το παιδί, να κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, αλλά ταυτόχρονα να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο θα συνεχίσει να μεγαλώνει και να μαθαίνει.

Τι χρειάζεται ένα παιδί σήμερα από το σχολείο;

Ένα σύγχρονο σχολείο δεν αρκεί να μεταδίδει γνώσεις. Χρειάζεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο μαθητής να αποκτά γνώσεις, δεξιότητες, αυτονομία, υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση.

Χρειάζεται ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν και παρακολουθούν την πορεία κάθε μαθητή, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ενισχυτική και εξατομικευμένη υποστήριξη όπου χρειάζεται, αλλά και ευκαιρίες πέρα από το τυπικό πρόγραμμα: ξένες γλώσσες, τεχνολογία, επιστήμες, αθλητισμό, πολιτισμό και δημιουργικές δράσεις.

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά στην Καλαμάτα, με μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που αντιμετωπίζει το σχολείο ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης και ανάπτυξης.

Από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό μέχρι το Γυμνάσιο και το Λύκειο, η εκπαιδευτική πορεία σχεδιάζεται με συνέχεια, ώστε κάθε ηλικία να έχει τις δικές της εκπαιδευτικές προκλήσεις αλλά και τις κατάλληλες ευκαιρίες εξέλιξης.

Στο Γυμνάσιο, η έμφαση δεν περιορίζεται στην κάλυψη της διδακτέας ύλης. Το πρόγραμμα ενισχύεται με πρόσθετες ώρες σε βασικά μαθήματα, οργανωμένη μελέτη και υποστήριξη, προετοιμασία για πιστοποιήσεις, προγράμματα δεξιοτήτων, εκπαιδευτικές δράσεις και διεθνή προγράμματα.

Στο Λύκειο, η συστηματική προετοιμασία συνδυάζεται με ακαδημαϊκή καθοδήγηση, πρόσθετες διδακτικές ώρες, υποστηρικτικά μαθήματα σε μικρές ομάδες, εξατομικευμένη υποστήριξη και επαγγελματικό προσανατολισμό, ευρύτερες δυνατότητες και ευκαιρίες για σπουδές στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε ο μαθητής να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σαφέστερη κατεύθυνση.

Παράλληλα, η εκπαίδευση στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά δεν περιορίζεται στην τάξη. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η τεχνολογία, οι ξένες γλώσσες, ο αθλητισμός, η μουσική, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και διεθνή προγράμματα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής προσέγγισης.

Γιατί η επιλογή ενός σχολείου δεν αφορά μόνο το τι θα μάθει ένα παιδί. Αφορά και το πώς θα μάθει να σκέφτεται, να συνεργάζεται, να προσπαθεί, να αναλαμβάνει ευθύνες και να αντιμετωπίζει τις επόμενες προκλήσεις.

Η επιλογή μπορεί να επανεξετάζεται

Η επανεξέταση της επιλογής σχολείου δεν σημαίνει ότι μια προηγούμενη απόφαση ήταν λανθασμένη. Σημαίνει ότι οι ανάγκες του παιδιού δεν είναι στατικές.

Κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές ανάγκες και κάθε παιδί τη δική του διαδρομή. Γι’ αυτό και αξίζει, στις σημαντικές μεταβάσεις της σχολικής ζωής, οι γονείς να σταματούν για λίγο και να εξετάζουν ξανά τις επιλογές τους.

Στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, αυτή η συζήτηση ξεκινά από τον ίδιο τον μαθητή: από τις δυνατότητές του, τις ανάγκες του, τα ενδιαφέροντά του και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει.

Και η ερώτηση είναι απλή:

Το σχολείο που επιλέξαμε τότε εξακολουθεί να είναι το σχολείο που χρειάζεται το παιδί μας σήμερα;