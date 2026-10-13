Πλούσιο πρόγραμμα και δωρεάν προβολές στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου επιστρέφει στην Καλαμάτα από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου, για δέκα ημέρες αφιερωμένες στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης, στη γνώση, στον διάλογο και στη δημιουργική συνάντηση ανθρώπων και πολιτισμών.

Με επίκεντρο το ντοκιμαντέρ ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, κοινωνικού προβληματισμού και εκπαίδευσης, το Φεστιβάλ συνεχίζει την πορεία του, φέρνοντας στο κοινό διεθνείς και ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές και δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης για δημιουργούς, επαγγελματίες του κινηματογράφου, εκπαιδευτικούς, μαθητές και θεατές κάθε ηλικίας.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 105 ντοκιμαντέρ μεγάλου και μικρού μήκους για το ενήλικο κοινό, καθώς και 31 ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική ζώνη, η οποία θα πραγματοποιείται τις καθημερινές, από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ..

Παράλληλα, θα διοργανωθούν εργαστήρια, σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εκθέσεις και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.

Σταθερή προτεραιότητα του Φεστιβάλ αποτελεί η ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισμό και την κινηματογραφική παιδεία. Για τον λόγο αυτό, όλες οι προβολές και οι παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις προσφέρονται δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γνωρίσουν τη δύναμη και την πολυφωνία του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.

Η 11η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Με την ίδια διάθεση για αναζήτηση, συνεργασία και ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό, το Φεστιβάλ προετοιμάζει τη φετινή του διοργάνωση, ανανεώνοντας το ραντεβού του με την Καλαμάτα και την Πελοπόννησο.