Στην Ξάνθη η ιστορική έκθεση του Σπύρου Κατσίρα

Με αφορμή τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Ξάνθης, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης (ΑΣΔΙΘ) διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων με επίκεντρο την ιστορία της πόλης και την απελευθέρωσή της.

Στη ΛΑΦ Ξάνθης θα φιλοξενηθεί η ιστορική έκθεση οπλισμού από το 1821 έως το 1919, με τίτλο «Κειμήλια Ελευθερίας… Από το Γένος στο Εθνος», του συλλέκτη Σπύρου Κατσίρα. Συνδιοργανωτές είναι ο Σύλλογος Πελοποννησίων Νομού Ξάνθης «Ο Γέρος του Μοριά» και ο Σύλλογος «Ελληνομνήμονες» Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις από τον ίδιο τον συλλέκτη, ενώ, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα την επισκεφθούν μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων της περιοχής.

Τα εγκαίνια θα γίνουν αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στον 1ο όροφο της ΛΑΦ Ξάνθης. Παράλληλα, θα λειτουργήσει έκθεση για το χρονικό της Απελευθέρωσης της Ξάνθης. Οι δύο εκθέσεις θα είναι ανοιχτές έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 5 έως τις 8 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.