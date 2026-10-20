Σκέρτσος: Πώς θα λειτουργεί η απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών – Τα διλήμματα των εκλογών

Στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews με τον δημοσιογράφο, Παναγιώτη Στάθη μίλησε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, του οποίου είναι ο βασικός εισηγητής, αλλά και στο διακύβευμα των εκλογών.

Ο κ. Σκέρτσος εξήγησε ότι με το νομοσχέδιο που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση από την 1/1/2027 θα τεθεί σε εφαρμογή το ηλικιακό όριο των 15 ετών, με την Ελλάδα να γίνεται η πρώτη χώρα που το εφαρμόζει το συγκεκριμένο μέτρο στην Ευρώπη.

«Εδώ και δύο χρόνια η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχουν αναδείξει το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων λόγω της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων, τις “ομηρίες” που βιώνουν πολλά παιδιά και πολλές οικογένειες από τον χρόνο που σπαταλούν μπροστά στην οθόνη, που πλέον αποδεδειγμένα, με βάση ιατρικές επιστημονικές μελέτες με βάση εκθέσεις του ΟΟΣΑ ως προς τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση, έχουν πολύ σοβαρές παρενέργειες σε ζητήματα ψυχικής υγείας, σε ζητήματα ποιότητας του ύπνου, σε ζητήματα κοινωνικοποίησης των παιδιών που πλέον εγκλωβίζονται μπροστά από μια οθόνη και δεν αναπτύσσουν τις κοινωνικές σχέσεις και τις φιλίες τους», είπε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για ένα «διεθνές πρόβλημα».

Όπως είπε η Ελλάδα και ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέδειξαν το ζήτημα ως «προτεραιότητα για την ελληνική και την ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή».

«Αναλάβαμε πρωτοβουλίες, κάναμε υπομνήματα πολλαπλά στις ευρωπαϊκές Αρχές και συνδιαμορφώσαμε μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μια εθνική και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή λύση», προσέθεσε.

Εξηγώντας πώς θα λειτουργεί αυτή η απαγόρευση ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ότι «ουσιαστικά μεταφέρει στις εταιρείες τεχνολογίας, στις μεγάλες πλατφόρμες δηλαδή την υποχρέωση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό μηχανισμό ταυτοποίησης της ηλικίας των χρηστών».

Αναφερόμενος στο ηλικιακό όριο των 15 ετών υποστήριξε ότι η κυβέρνηση το επέλεξε, διότι «με βάση τις περισσότερες επιστημονικές έρευνες, αυτό είναι το κατώφλι της ηλικίας, στο οποίο υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαλωτότητα των παιδιών, άρα χρειάζονται αυξημένη προστασία. Από τα 15 έως τα 18 έτη που παραμένει ανήλικο ένα παιδί, αρχίζουμε σταδιακά και ως πολιτεία να του αναγνωρίζουμε περισσότερα δικαιώματα. Ένας ανήλικος 17 χρονών πλέον ψηφίζει. Ένας ανήλικος 16 ετών μπορεί να πάρει δίπλωμα. Ένας ανήλικος 15 ετών και πάνω με τη συναίνεση των γονιών μπορεί να εργαστεί. Άρα κάποια δικαιώματα σταδιακά εκχωρούνται, με βάση πάντα συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κάτω από τα 15 όμως, απαιτείται αυξημένη προστασία και αυτό λέει και η εθνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Τόνισε ότι και πριν από την εφαρμογή του μέτρου οι γονείς μπορούν να έχουν κάποιον έλεγχο μέσω του Kids Wallet. «Είναι η ελληνική ψηφιακή εφαρμογή γονικού ελέγχου για τη ρύθμιση του περιεχομένου και της χρήσης που κάνει ένας ανήλικος στο κινητό του σε σχέση με το διαδίκτυο, την πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη χρήση κοινωνικών δικτύων. Είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που θα θέλαμε να την έχουν χρησιμοποιήσει οι περισσότεροι γονείς», είπε χαρακτηριστικά

Ανέφερε πως με το Kids Wallet μπορούν να μπουν ρυθμίσεις σε σχέση με τον χρόνο και τις εφαρμογές που μπορούν να έχουν τα παιδιά στο κινητό και σημείωσε ότι δεν έχουν κάνει χρήση της εφαρμογής όσοι γονείς θα επιθυμούσε η κυβέρνηση.

Αυτός ήταν και ο λόγος που όπως είπε η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στη νομοθέτηση του μέτρου. «Καταλάβαμε ότι οι γονείς θέλουν περισσότερη βοήθεια και η βοήθεια θα έρθει μέσα από αυτόν τον οριζόντιο περιορισμό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι είναι «επιστημονικά αποδεδειγμένο πλέον και ενδεδειγμένο να τεθούν αυτά τα όρια».

Πώς θα εξασφαλιστεί η ηλικιακή ταυτοποίηση των ανηλίκων

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα εξασφαλιστεί η ηλικιακή ταυτοποίηση των ανηλίκων προκειμένου να μην δηλώνουν ψευδή στοιχεία σχετικά με την ηλικία τους.

«Μέχρι στιγμής όλοι μεταξύ μας κοροϊδευόμασταν και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι πλατφόρμες και οι γονείς γιατί βασιζόμασταν στην απλή δήλωση του χρήστη και δεν γινόταν απολύτως καμία διασταύρωση με κάποια πρόσθετα φίλτρα που μπορούν να υπάρξουν τόσο από την πλευρά των πλατφορμών όσο και από την πλευρά της πολιτείας σε σχέση με την πραγματική εξακρίβωση», ανέφερε αρχικά.

Προσέθεσε ότι για να υπάρξουν αυξημένα φίλτρα επιβεβαίωσης. «Αρχικά οι πλατφόρμες μπορούν να κάνουν περισσότερα. Έχουν όλα τα δεδομένα για να εξακριβώσουν αν ο χρήστης που έχει τον συγκεκριμένο λογαριασμό είναι ανήλικος ή όχι», σημείωσε και προσέθεσε πως «η πρόσφατη ενέργεια που κάνουμε εμείς είναι ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πλέον τον ευρωπαϊκό ψηφιακό μηχανισμό που μπορεί να κάνει αυτήν τη διασταύρωση».

Υποστήριξε επίσης ότι η «Ελλάδα δεν νομοθετεί μόνη της, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες ρυθμίζονται κατεξοχήν από το κοινοτικό δίκαιο. Άρα ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με την κοινοτική νομοθεσία και η κοινοτική νομοθεσία αυτή τη στιγμή δεν ορίζει υποχρεωτικά τη χρήση μιας εθνικής ψηφιακής εφαρμογής».

Πρόστιμο στις εταιρείες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από την 1/12027

«Έχουμε αποφασίσει ως πολιτεία με βάση επιστημονικές εισηγήσεις, ότι κάνει κακό στα μικρότερα παιδιά. Θέλει μια πιο λελογισμένη χρήση στα μεγαλύτερα παιδιά, άρα να καθίσουμε να βρούμε μια λύση. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε και γνωρίζουμε ότι δεν θα έχουμε 100% συμμόρφωση. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε μαξιμαλιστικές προσδοκίες ότι όλα τα παιδιά, όλες οι οικογένειες θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα ή ότι θα είναι δηλαδή μια εξασφαλισμένη λύση που θα αποδώσει στο 100%. Κανένας περιορισμός, καμία απαγόρευση δεν φέρνει 100% συμμόρφωση», προσέθεσε και τόνισε πως από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι πλατφόρμες έχουν πλέον μια υποχρέωση σε κοινοτικό επίπεδο να συμμορφωθούν και εφόσον δεν συμμορφωθούν θα μπορεί να γίνει καταγγελία από τους γονείς ή οποιονδήποτε και τότε θα υπάρχει πρόστιμο.

«Να αναπτύξουν δηλαδή αυτόν τον μηχανισμό. Για την επαλήθευση μπορούν να αξιοποιήσουν την ψηφιακή εφαρμογή που διαθέτει η Ελλάδα ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν και όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν αποδειχθεί και γίνει καταγγελία, την οποία μπορεί να κάνει και ο γονιός στις αρμόδιες Αρχές, εν προκειμένω στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών που είναι ο εθνικός συντονιστής. Αν κάνει καταγγελία ότι το παιδί μου έχει μπει στην τάδε πλατφόρμα που καταλαμβάνεται από τις ρυθμίσεις, ενώ δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί αυτή η είσοδος, τότε η πλατφόρμα αντιμετωπίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόστιμο ύψους ίσο με το 6% του ετήσιου τζίρου», εξήγησε.

«Σήμερα, οι τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ετήσιο τζίρο 800 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν κεφαλαιοποίηση 6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κολοσσούς και αυτό δείχνει και την σημασία της προσπάθειας που κάνει μια χώρα με το δικό μας μέγεθος πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε τεχνολογικούς κολοσσούς. Επομένως, θα έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο οι τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες 6% πρόστιμα επί του ετήσιου τζίρου που ισοδυναμεί με 48 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ ισχυρός λόγος συμμόρφωσης και συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές Αρχές κάθε χώρας, ώστε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τα παιδιά μας», προσέθεσε.

«Είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής και τεχνολογικής αλλαγής που έχει σαν στόχο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Δεν είμαστε απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας σε καμία περίπτωση. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, να ενημερώνονται, να εκπαιδεύονται, να ψυχαγωγούνται, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτήν την “ομηρία” της προσοχής τους σε καθημερινή βάση, που έχει πλέον πολύ σοβαρές επιπτώσεις και σε γνωστικές δεξιότητες», ανέφερε επίσης και υποστήριξε πως και τα ίδια παιδιά καταλαβαίνουν το πρόβλημα.

Σε ερώτηση σχετικά με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι απέτυχε το μοντέλο απαγόρευσης της χρήσης των social media σε ανήλικους στην Αυστραλία ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ότι «η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που το εφάρμοσε».

«Κάθε αρχή και δύσκολη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αποτυχία, διότι υπολογίζουν οι Αρχές της Αυστραλίας ότι ένα 20 έως 30% των παιδιών κάτω από τα 16 όντως έχουν συμμορφωθεί. Ένα άλλο ποσοστό υψηλό δεν έχει συμμορφωθεί. Αλλά γιατί έχει συμβεί αυτό; Διότι δεν μερίμνησαν ώστε να έχουν πέραν του μηχανισμού της δήλωσης του χρήστη και έναν πρόσθετο μηχανισμό, όπως είναι αυτοί που έχουμε εμείς για επιβεβαίωση και διασταύρωση. Και επίσης τα πρόστιμα στην Αυστραλία είναι πολύ χαμηλότερα. Εδώ μιλάμε για πρόστιμα ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Αυστραλία είναι κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι πραγματικά πολύ λίγα για να αποτελέσουν έναν ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα. Αυτοί είναι κάποιοι λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν γιατί δεν έχει πάει τόσο καλά στην Αυστραλία, που και πάλι όμως έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Εμείς μαθαίνουμε από το παράδειγμα της Αυστραλίας και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι», είπε ακόμα.

Ο κ. Σκέρτσος εξέφρασε επίσης την έκπληξή του για το γεγονός ότι σύσσωμη η Αντιπολίτευση επιφυλάχθηκε για την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια,

«Έχουμε ένα νομοσχέδιο, μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που με βάση δημοσκοπήσεις που σφυγμομετρούν την κοινή γνώμη, δείχνει ότι το 80% της ελληνικής κοινωνίας θέλει αυτή τη ρύθμιση. Τα κόμματα είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, οφείλουν, έχουν μια υποχρέωση να είναι χρήσιμα, να λύνουν προβλήματα. Εδώ έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να λύσουμε ένα πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και όχι να κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις», εξήγησε και υποστήριξε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης «συμφωνούν ως προς τη διάγνωση του προβλήματος, αλλά δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα».



O κ. Σκέρτσος τόνισε πως «η φωνή της Ελλάδας ακούγεται στην Ευρώπη» και αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης εβδομάδας όπου «είδαμε τρείς ελληνικές προτάσεις που πλέον αποτελούν ευρωπαϊκές πολιτικές».

«Η πρόταση για δημοσιονομική χαλάρωση για στοχευμένα μέτρα για το ενεργειακό ζήτημα. Την υιοθέτηση της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό απόκρουσης υβριδικών επιθέσεων που εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο έχει θέσει επανειλημμένα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και πλέον αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική. Και είδαμε επίσης και τη συζήτηση για τον ηλικιακό περιορισμό στα κοινωνικά δίκτυα«, σημείωσε.

«Ζούμε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, μια πολύ δύσκολη συγκυρία σε γεωπολιτικό επίπεδο. Σε οικονομικό επίπεδο όλα τα νοικοκυριά στριμώχνονται. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δυνατότητές μας για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα, ειδικά των πιο ευάλωτων, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και αξιοπιστία που με τόσο κόπο και θυσίες έχουμε κατακτήσει. Αυτό είναι ένα κεκτημένο που μας θέτει σε μια πολύ ειδική θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο», συμπλήρωσε.

Τα διλήμματα των εκλογών

Για το δίλλημα των εκλογών τόνισε ότι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας, είναι να υπάρχει στο τιμόνι των διαπραγματεύσεων ένας υπεύθυνος πρωθυπουργός.

«Είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος διαπραγματεύτηκε και κέρδισε 36 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα με το Ταμείο Ανάκαμψης στα χρόνια της πανδημίας, έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα διαχειριστεί και να ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα με επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχει σημασία ποιος θα διαχειριστεί τα επόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιος θα τα διαπραγματευτεί με τις σωστές προτεραιότητες, με τις σωστές αιχμές, ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους. Οφείλει κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση να κάνει το καλύτερο που μπορεί για να στηρίξει τα εισοδήματα με βάση τις διαθέσιμες δημοσιονομικές δυνατότητες», προσέθεσε και έκανε λόγο ότι σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο, χρειάζεται «μία σταθερή κυβέρνηση, η οποία εγγυάται την πρόοδο, την ασφάλεια, την άμυνα, τη σωστή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων».

Τόνισε ότι στο εξωτερικό όλοι μιλάνε για το «succes story» της Ελλάδας, κάτι που «οφείλεται σε συγκεκριμένες επιλογές που έχει κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπεί τη χώρα μας και γι’ αυτό έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Αντιμετωπίζεται η Ελλάδα με μεγάλη εμπιστοσύνη πλέον από τους επενδυτικούς οίκους που δίνουν τη μία αναβάθμιση μετά την άλλη. Αυτά όλα σημαίνουν ασφάλεια για τους πολίτες. Ειδικά για τους πιο ευάλωτους που σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο θα έχουν ήσυχο το κεφάλι τους σε σχέση με τη διακυβέρνηση».

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε με την πρώτη, τη δεύτερη κάλπη και να έχουμε υπηρεσιακές κυβερνήσεις σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο. Θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια σε μια περίοδο κανονικότητας μπορεί να μην ήταν επίφοβο. Όταν έχουμε τόσες απειλές στην πόρτα μας, πιστεύω ότι είναι επίφοβο». προσέθεσε.

Τόνισε η κυβέρνηση πάει «για την αυτοδυναμία». «Η χώρα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση για να παίρνει αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις», προσέθεσε.

Για τις δημοσκοπήσεις

Για τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι υπάρχουν έρευνες «που δείχνουν ότι το 36,5% του πληθυσμού αναγνωρίζει θετικά και βλέπει θετικά το κυβερνητικό έργο και εμείς πρέπει να κριθούμε με βάση το έργο μας, όχι με βάση τα λόγια του αέρα που λέει το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης».

«Εμείς είπαμε συγκεκριμένα πράγματα το 2019 και το 2023 και υλοποιούμε αυτά τα οποία είπαμε», προσέθεσε και ανέφερε ότι το 40% της κοινωνίας που δηλώνει ότι θέλει σταθερότητα στη χώρα, το οποίο χαρακτήρισε «δυνητική δεξαμενή για τη Νέα Δημοκρατία».

Και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να τους πει «ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας προσπάθειας μετασχηματισμού της Ελλάδας. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ χαμηλά, έχει πονέσει πάρα πολύ. Σε πάρα πολλά πεδία της δημόσιας ζωής υπάρχουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, πολλά δημόσια αγαθά που ακόμα υπολείπονται. Υπάρχουν προβλήματα στην οικονομία, υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, χαμηλές συντάξεις. Ωστόσο, η Ελλάδα αλλάζει. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τον πρώτο εθνικό υπερυπολογιστή, τον “Δαίδαλο”, που μας μεταφέρει στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης. Η Ελλάδα έχασε τη δεύτερη και την τρίτη βιομηχανική επανάσταση, διότι δεν γίνανε οι σωστές επιλογές όταν έπρεπε και δεν θα χάσει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που είναι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης».

Τόνισε ότι οι δημοσκοπήσεις στο παρελθόν έδιναν τη Νέα Δημοκρατία στο 30 έως 33%. «Σε καμία περίπτωση στο 40% που βρέθηκε στις τελευταίες εκλογές. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που θεωρώ ότι έχει ακόμα προσδοκία από την κυβέρνηση, διότι πιστεύει στη δυνατότητα του Έλληνα πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να αλλάξει την Ελλάδα», σημείωσε.

Επίσης απέκλεισε «συνεργασία με δυνάμεις του λαϊκισμού».

Για τα μέτρα ΔΕΘ

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το νομοσχέδιο για τα οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εκτίμησε πως η αντιπολίτευση θα βρεθεί σε «δύσκολη θέση, διότι πιστεύω ότι θα τα ψηφίσουν τα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα θα αναιρέσουν έτσι τα δικά τους προγράμματα. Διότι τα μέτρα, όπως έχουμε πει, εξαντλούν το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Επομένως, οτιδήποτε πέρα και πάνω από τα μέτρα που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση, που αγγίζουν ή υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας».

«Η αποκάλυψη του ψεύδους σε σχέση με το πραγματικό κόστος και τις δυνατότητες της οικονομίας για να χρηματοδοτήσει μέτρα ανακούφισης και στήριξης των εισοδημάτων. Νομίζω ότι εσωτερικά δεν έχουν καν αποφασίσει ποια θα είναι η φορολόγηση, ποιους θα αφορά, με ποιον μηχανισμό. Ακόμα το συζητάνε. Όταν μιλάμε για μέτρα στήριξης για δαπάνες του κράτους, οφείλουμε να έχουμε εξασφαλισμένη την πηγή χρηματοδότησης. Όταν έρχεται κάθε κόμμα και λέει “εγώ θα δώσω μία αύξηση στις συντάξεις, αύξηση στους μισθούς”. Πρέπει να μας πει από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα. Ο κ. Τσίπρας και το καινούργιο κόμμα δεν μας έχουν πει σε καμία περίπτωση ότι έχουν εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης», υποστήριξε.

Για τη Γαλλία

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γαλλία τόνισε ότι «διαφέρει ουσιωδώς από την κατάσταση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή».

«Η γαλλική οικονομία έχει ένα χρέος που αυτή τη στιγμή ανεβαίνει, ενώ το ελληνικό πέφτει, έχει έλλειμμα στο 5% και πρέπει να κάνει περικοπές δισεκατομμυρίων ευρώ σε κοινωνικές δαπάνες. Γι’ αυτό είναι οι άνθρωποι στον δρόμο και διαμαρτύρονται για τις περικοπές. Εμείς αντιθέτως, έχουμε ένα χρέος που μειώνεται. Έχουμε ένα πλεόνασμα που μπορούμε να το επιστρέφουμε στην κοινωνία. Έχουμε τη δυνατότητα να αυξάνουμε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα για να στηρίζουμε την κοινωνία και ταυτόχρονα έχουμε ανάπτυξη, έχουμε επενδύσεις, έχουμε θέσεις εργασίας. Ιστορικό ρεκόρ ανεργίας, χαμηλό ρεκόρ ανεργίας σε βάθος των τελευταίων 20-30 ετών. Αυτά όλα είναι κεκτημένα της οικονομικής πολιτικής που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια», είπε και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν ζει «πλούσια».

«Η Ελλάδα έχει χαμηλούς μισθούς, έχει χαμηλές συντάξεις ακόμα. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια κάθε χρόνο να βελτιώνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά είμαστε σε μια ανοδική πορεία, ενώ οι υπόλοιπες χώρες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ελλάδα πριν από 10-15 χρόνια περίπου. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται η Γαλλία δυστυχώς και εύχομαι να βρουν λύση στα προβλήματα τους και να υπάρξει ομόνοια. Διότι με βία και με ανομία δε λύνονται ποτέ αυτά τα προβλήματα», συμπλήρωσε.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση και την πολιτική

Για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε ότι είναι ένα «έργο γεωστρατηγικής σημασίας, ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ένα έργο το οποίο προσδίδει ενεργειακή ασφάλεια, προσφέρει διασυνδέσεις, ανοίγει το δρόμο επίσης και προς τη Μέση Ανατολή».

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει πως έχει αδικηθεί από την κριτική που του ασκείται ανέφερε: «η πολιτική είναι ένα δύσκολο σπορ. Έχει στιγμές που είναι δύσκολες οι στιγμές που είναι πολύ καλές. Εγώ κρατάω τις καλές στιγμές. Οι καλές στιγμές υπεραναπληρώνουν τις δυσκολίες. Έχω προσωπικά εργαστεί για πολύ σημαντικές πολιτικές που πιστεύω ότι έχουν βελτιώσει τη ζωή των πολιτών υπό τον Πρωθυπουργό μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι μέρος μιας δυνατής ομάδας και πιστεύω ότι η Ελλάδα, αν πάσχει σε κάτι, πάσχει στην έλλειψη συνεργασίας».

«Το επιτελικό κράτος δεν είναι τίποτα άλλο από το συνεργατικό κράτος. Το ελληνικό κράτος αποτυγχάνει όταν κλείνεται σε σιλό, όταν δεν συνομιλεί με άλλους φορείς, με άλλες υπηρεσίες για να λύσει σύνθετα προβλήματα. Το επιτελικό κράτος, όταν επιτυγχάνει τη συνεργασία, φέρνει καλά αποτελέσματα», προσέθεσε.

Τόνισε επίσης πως «το πολιτικό σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ιδεολογικό κορμό, έχει πυρήνα, στηρίζεται σε βασικές αρχές και αξίες. Είναι η ανοιχτή φιλελεύθερη οικονομία, είναι η κοινωνική συνοχή, είναι η περιφερειακή συνοχή, είναι η φροντίδα των ευάλωτων, είναι η ελευθερία, είναι η ασφάλεια, είναι η άμυνα. Όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία παλεύουμε και νομίζω ότι αυτά είναι που μας ενώνουν. Από κει και πέρα να πω ότι η περίοδος της κρίσης δημιούργησε μια νέα πολιτική γεωγραφία. Κάποιοι το έχουν καταλάβει, άλλοι αρνούνται να το καταλάβουν. Άνθρωποι οι οποίοι νομίζω ότι αισθανθήκαμε μια ανάγκη να υπερασπιστούμε το εθνικό πατριωτικό συμφέρον σε πάρα πολύ δύσκολες συγκυρίες. Όταν η χώρα κατέρρεε κανονικά, όταν ζούσε σκηνές σαν αυτές που βλέπουμε στη Γαλλία σήμερα. Τότε μας λοιδόρησαν, μας έβρισαν, αλλά δώσαμε μάχες κοινές. Εγώ επομένως αυτό αισθάνομαι ως πολιτική μου ταυτότητα. Πιστεύω ότι υπηρετούμε έναν υπεύθυνο πατριωτισμό του πραγματισμού, της υπευθυνότητας, της προσφοράς στην πατρίδα. Με ενδιαφέρει όμως, όσο κάνω αυτή τη δουλειά, να την κάνω υπεύθυνα, αποτελεσματικά, με διαφάνεια, με λογοδοσία, όταν δεν κάνουμε κάτι σωστά, να το ομολογούμε, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη και κυρίως να το διορθώνουμε».

Δήλωσε ότι δεν σκέφτεται να είναι υποψήφιος ούτε με σταυρό ούτε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και τόνισε ότι η αντιπολίτευση είναι κατώτερη των περιστάσεων.

«Χρειαζόμαστε εποικοδομητική αντιπολίτευση, χρειαζόμαστε εναλλακτικές και γινόμαστε καλύτεροι από την καλή αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση. Όταν έχουμε μια αντιπολίτευση που μας πιέζει, μας ασκεί σοβαρό κοινοβουλευτικό έλεγχο, κάνει προτάσεις, αναγκαζόμαστε κι εμείς να δούμε τα λάθη μας και να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε», κατέληξε.