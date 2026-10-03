Ολοκληρώνεται αύριο το φεστιβάλ της Καρδαμύλης

Το φεστιβάλ συνδιοργανώνουν το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις διήρκεσαν σχεδόν δύο μήνες και πραγματοποιήθηκαν σε πολλά χωριά του Δήμου, με έμφαση στα ορεινά, καθώς εξαρχής στόχος ήταν οι δράσεις να απλωθούν σε όλη την περιοχή και να φτάσουν και σε περιοχές που εμφανίζουν τάσεις ερημοποίησης. Εκτός από τις βραδινές προβολές σε πλατείες και σχολικές αυλές, πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικά προγράμματα για παιδιά, εργαστήριο κατασκευής θεατρικής κούκλας και θεατρικό δρώμενο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έκθεση ζωγραφικής «Ο τόπος ανάμεσα», με έργα των Μαρίας Γιαννακάκη, Χρύσας Βέργη και Μανώλη Χάρου, η έκθεση φωτογραφίας «Εκδοχές του Τοπίου» του Αλέξανδρου Φιλιππίδη στον Πύργο του Μούρτζινου, καθώς και προβολές και συναυλίες.

Σήμερα, Σάββατο, στις 11 π.μ., στο Κρίταμος Καφέ θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή συζήτηση «Ολα τα σώματα χορεύουν», με θέμα την προσβασιμότητα στις τέχνες και στους χώρους. Ομιλητές θα είναι η Μαρία Καραπαναγιώτη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και μη, που, όπως ανέφερε η κ. Πετροπούλου, «είναι το μοναδικό φεστιβάλ χορού για άτομα με αναπηρία», ο Γιώργος Χρηστάκης (Dagipoli Dance Co), η Σάντη Χρηστίδου, κοινωνική λειτουργός και επιστημονικά υπεύθυνη της δομής «Ο Κήπος της Λυσσούς», η χορογράφος Κατερίνα Κασιούμη και ο φωτογράφος Αλέξανδρος Φιλιππίδης. Θα συντονίζει ο δημοσιογράφος Θοδωρής Αντωνόπουλος. Το βράδυ θα προβληθεί η ταινία «Η καρδιά του ταύρου» της Εύας Στεφανή και θα ακολουθήσει το μουσικοθεατρικό δρώμενο «Τραγούδια χωρίς παρενέργειες», με τον Ηρακλή Πασχαλίδη και τον Χρήστο Στέργιογλου.

Αύριο, Κυριακή, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή του «Cunningham» της Alla Kovgan και συναυλία του Kalamata Music Ensemble. Για τη διευκόλυνση του κοινού από την Καλαμάτα, το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας έχει προγραμματίσει έκτακτο δρομολόγιο με αναχώρηση στις 6 μ.μ. Η επιστροφή στην Καλαμάτα θα γίνει μετά το τέλος των εκδηλώσεων, στις 11.30 μ.μ. Ολο το πρόγραμμα και οι παράλληλες δράσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα kardamiliartdocfestival.com.