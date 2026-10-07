Οι «Ελληνομνήμονες» σε φεστιβάλ στη Μύκονο

Στο διθεματικό επετειακό φεστιβάλ «Η Παράδοση είναι Επανάσταση», που θα πραγματοποιηθεί στη Μύκονο από τις 10 έως τις 15 Οκτωβρίου, συμμετέχει ο Σύλλογος «Ελληνομνήμονες» Καλαμάτας, κατόπιν πρόσκλησης του τοπικού συλλόγου «Οι Ανεμόμυλοι».

Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη Μυκονιάτισσα αγωνίστρια της Επανάστασης, αλλά και στη γυναίκα της υπαίθρου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα παρουσιαστεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου έκθεση με αυθεντικά όπλα, κειμήλια του 1821, καθώς και σπάνια αντικείμενα και εργαλεία περασμένων εποχών. Τους «Ελληνομνήμονες» θα εκπροσωπήσουν ο πρόεδρος και συλλέκτης Σπύρος Κατσίρας και το μέλος του Συλλόγου Άντζελα Σκλήκα. Η έκθεση θα λειτουργεί από τις 11 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. και από τις 6 έως τις 9.30 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο και συνεχείς ξεναγήσεις.