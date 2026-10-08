Ολοκληρώθηκε το 3ο Kardamili Art Doc Festival

Για πέντε ημέρες, ο προαύλιος χώρος του Δημοτικού Σχολείου Καρδαμύλης, αλλά και ολόκληρη η Δυτική Μάνη, μετατράπηκαν σε ένα ζωντανό πολιτιστικό σταυροδρόμι, φιλοξενώντας ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, εικαστικές εκθέσεις, μουσικές βραδιές και βιωματικά εργαστήρια, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε δυναμικά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Ο Τόπος Ανάμεσα». Η έκθεση -σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής συμβούλου του φεστιβάλ, Κλεώνης Φλέσσα- αποτέλεσε έναν σημαντικό εικαστικό σταθμό της διοργάνωσης, συγκεντρώνοντας έργα τριών καταξιωμένων Ελλήνων εικαστικών: της Χρύσας Βέργη, του Μανώλη Χάρου και της Μαρίας Γιαννακάκη. Την ίδια βραδιά, προβλήθηκε το οικολογικό ντοκιμαντέρ Earth Protectors, ενώ το κοινό παρέσυραν σε βαλκανικούς ρυθμούς οι Buren Band.

Τις επόμενες ημέρες, ξεδιπλώθηκαν στην οθόνη του ηλιακού κινηματογράφου, Solar Cinema, ιστορίες ανθρώπων, τέχνης και αγώνων μέσα από επιλεγμένα ντοκιμαντέρ. Την προβολή της ταινίας «Ο Χαράκτης», προλόγισε η σκηνοθέτις της, Σίσσυ Μόρφη. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απολαυστική καμπαρέ-συναυλία «Τραγούδια χωρίς Παρενέργειες». Ο συνθέτης Ηρακλής Πασχαλίδης στο πιάνο και ο διακεκριμένος ηθοποιός και τραγουδιστής Χρήστος Στέργιογλου, ένωσαν τις δυνάμεις τους και χάρισαν στους παρευρισκόμενους μια ανατρεπτική μουσική παράσταση, γεμάτη χιούμορ και θεατρικότητα. Ξεχωριστή ήταν επίσης η συναυλία των επίσημων προσκεκλημένων του φεστιβάλ, Jean-Pierre Dussert (πιάνο) και Γιώργου Νικολαΐδη (φλάουτο), της οποίας προηγήθηκε η προβολή δίλεπτου εισαγωγικού βίντεο για το ντοκιμαντέρ Musicalement Autre του Nicolas Moïssakis, μια καταγραφή της αληθινής ιστορίας εγκλεισμού και απελευθέρωσης του αυτιστικού βιρτουόζου Dussert χάρη στον αγώνα του Νικολαΐδη.

Το ατμοσφαιρικό φινάλε στην τελετή λήξης γράφτηκε από το ευέλικτο σχήμα μουσικής δωματίου Kalamata Music Ensemble. Οι σολίστ Μιχάλης Κουντούρης (βιολί), Διονύσης Κοτταρίδης (βιολοντσέλο) και Γιάννης Σιψάκος (πιάνο), γεφυρώνοντας την κλασική παράδοση με τις σύγχρονες συνθέσεις, προσέφεραν στο κοινό ένα μαγευτικό ταξίδι σε γνωστές, άμεσα αναγνωρίσιμες και αγαπημένες κινηματογραφικές μουσικές που ξύπνησαν αναμνήσεις και δυνατά συναισθήματα.

Συμπερίληψη, Χορός και Εκπαιδευτικές Δράσεις Ένας από τους κεντρικούς άξονες του φετινού φεστιβάλ ήταν η συμπερίληψη. Η θεματική αυτή αναλύθηκε εις βάθος στην Ανοιχτή Συζήτηση (Στρογγυλή Τράπεζα) με θέμα: «Όλα τα Σώματα Χορεύουν». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίστηκε η ανάγκη για πραγματική, καθολική προσβασιμότητα και όχι προχειρότητες, καθώς και η σημασία της συμπερίληψης των αναπήρων στη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος της τέχνης ως μέσο που απορροφά ισότιμα την ανθρώπινη ποικιλομορφία, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα του θεατή και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και την αισθητική κάθε μοναδικού σώματος χωρίς προκαταλήψεις. Τις πολύτιμες εμπειρίες τους κατέθεσαν οι συμμετέχοντες: Μαρία Καραπαναγιώτη (Καλλιτεχνική Διευθύντρια IDFD), Γιώργος Χρηστάκης (ιδρυτής της ομάδας συμπεριληπτικού χορού Dagipoli Dance Co), Σάντη Χρηστίδου («Ο Κήπος της Λυσσούς»), Κατερίνα Κασιούμη (χορεύτρια/χορογράφος) και ο φωτογράφος Αλέξανδρος Φιλιππίδης. Τον συντονισμό της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας και διαφωτιστικής κουβέντας ανέλαβε ο δημοσιογράφος της LIFO, Θοδωρής Αντωνόπουλος.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην εξαιρετική ανταπόκριση που είχαν οι δράσεις για τα παιδιά. Το βιωματικό εργαστήριο σύγχρονου χορού από την Dagipoli Dance Co, καθώς και τα εργαστήρια κεραμικής και πηλού, πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Στούπας, με τη συμμετοχή των μαθητών να ξεπερνάει κάθε προσδοκία.

Παράλληλα, τα σχολεία της Δυτικής Μάνης γέμισαν με δράσεις: Ο «Οικολογικός Ντετέκτιβ» και τα σεμινάρια φωτογραφίας στο Δημοτικό Κάμπου. Η κατασκευή σπιτιών για πουλιά στα Νηπιαγωγεία Σταυροπηγίου και Καρδαμύλης, όπου τα παιδιά υπό την καθοδήγηση των καλλιτεχνών δημιούργησαν τα δικά τους έργα. Τα εργαστήρια παραδοσιακού αργαλειού στην Καρδαμύλη. H βιωματική έκθεση φωτογραφίας «Εκδοχές του Τοπίου» & το 2μερο βιωματικό Σεμινάριο Φωτογραφίας για ενήλικες, αμφότερα από τον Αλέξανδρο Φιλιππίδη, με την έκθεση φωτογραφίας να συνεχίζεται όλο τον Οκτώβριο, δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης.

Μια γιορτή που ξεκίνησε από το καλοκαίρι. Η επιτυχία του πενθημέρου ήρθε ως επιστέγασμα των εκτενών προφεστιβαλικών εκδηλώσεων που «ζέσταναν» το κοινό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2026 σε πάνω από 15 χωριά της Δυτικής Μάνης, προσφέροντας παιδικές παραστάσεις, περιβαλλοντικά εργαστήρια και υπαίθριες προβολές ελληνικού σινεμά μέσω του Solar Cinema. Το φεστιβάλ διοργάνωσαν το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και ο Δήμος Δυτικής Μάνης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.