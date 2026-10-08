«Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή»: Έκθεση στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Από το γράμμα και τη λέξη έως το σύμβολο και την εικαστική πράξη, η γραφή γίνεται ο άξονας της ομαδικής έκθεσης «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή», που εγκαινιάζεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 12 μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, στην αίθουσα Black Box, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, και φιλοξενεί έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε έργα 32 διακεκριμένων εικαστικών από την Ελλάδα και τη Διασπορά. Εκπροσωπώντας διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικές καταβολές, οι δημιουργοί εξερευνούν τη σχέση λόγου και εικόνας μέσα από μια ευρεία ποικιλία μέσων και τεχνικών.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες (αλφαβητικά): Αλέξης Ακριθάκης, Στήβεν Αντωνάκος, Παυλίνα Βαγιωνή, Σπύρος Βερύκιος, Στηβ Γιανάκος, Ρία Δάμα, Ελένη Εξάρχου, Γιάννης Ζιώγας, Δημήτρης Ζουρούδης, Θόδωρος (Παπαδημητρίου), Έλλη Κελεμένδρη, Δημήτρης Κοντός, Γιώργος Λαζόγκας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Κώστας Λευκόχειρ, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Χριστίνα Μήτρεντσε, Κυριάκος Μορταράκος, Κώστας Μπασάνος, Γιάννης Μπουτέας, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Αγνή Ουδινόττι, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Παύλος (Διονυσόπουλος), Άγγελος Σκούρτης, Θεόδωρος Στάμος, Στέργιος Στάμος, Γιάννης Στεφανάκις, Νάκης Ταστσιόγλου, Δημήτρης Τάταρης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Χρύσα (ΒαρδέαΜαυρομιχάλη). Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου και θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 έως τις 9 μ.μ.