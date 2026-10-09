Καλαμάτα: Ολα έτοιμα για το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου

Αφιερωμένο στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της τέχνης του κουκλοθέατρου, που συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τα εικαστικά, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, το οποίο ξεκινά αύριο, Σάββατο, και θα διαρκέσει έως τις 18 του μήνα.

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, η υπεύθυνη σχεδιασμού και οργάνωσης του Φεστιβάλ, Λέττα Πετρουλάκη, αναφέρθηκε στην πορεία του θεσμού από το 2017 έως σήμερα, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως προς τη χρηματοδότησή του. «10 χρόνια αγώνας μεγάλος για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις από 29 θιάσους, ενώ οι δράσεις επεκτείνονται σε συνολικά 10 πόλεις της Πελοποννήσου. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, από παιδιά έως μεγαλύτερους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Πετρουλάκη στη διεθνή αναγνώριση, καθώς το φεστιβάλ έχει ενταχθεί στα σημαντικά καλλιτεχνικά και πολιτιστικά φεστιβάλ της Ευρώπης για τις περιόδους 2024-2025 και 2026-2027. «Αυτή τη στιγμή σας ανακοινώνω ότι ήδη έχω πάρει 10 αιτήσεις για την επόμενη διοργάνωση, του ’27», ανέφερε. Στόχος είναι παράλληλα η σύνδεση με την πόλη και η συμβολή στον πολιτιστικό τουρισμό, με την Καλαμάτα να αποτελεί σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασικό ζήτημα, ωστόσο, παραμένει η χρηματοδότηση. «Δεν έχουμε ποτέ σταθερή χρηματοδότηση», ανέφερε η κ. Πετρουλάκη, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι που διοργανώνουν το φεστιβάλ εργάζονται εθελοντικά και ότι απαιτείται σταθερή οικονομική στήριξη, ώστε ο θεσμός να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν οι δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς, αλλά και μεγαλύτερους. Όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος Αννα Ντεκελέ, οκτώ δημοτικά σχολεία συμμετείχαν σε εργαστήρια εικαστικής μάσκας, ενώ 25 εκπαιδευτικοί πήραν μέρος σε εργαστήριο κατασκευής μάσκας από χαρτόνι. Οι μάσκες θα εκτεθούν στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου και θα συμμετάσχουν στην παρέλαση έναρξης του φεστιβάλ.

Παράλληλα, η εικαστική ομάδα της Πειραματικής Σκηνής δημιούργησε κούκλες και γαντόκουκλες, οι οποίες θα διατίθενται προς πώληση στο φουαγιέ, μαζί με κάποια αναμνηστικά του φεστιβάλ. Οπως εξηγήθηκε, μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς ως κούκλες εμψύχωσης ή και συλλεκτικές.

Σημαντικό μέρος των παράλληλων δράσεων είναι και η εκπαιδευτική ζώνη. Η κουκλοπαίχτρια Ηρώ Θεοδώρου ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν οκτώ εργαστήρια σε δημοτικά σχολεία της Καλαμάτας και δύο στις Λέσχες Φιλίας, με αντικείμενο την κατασκευή κουκλοθεατρικής μάσκας.

Η έναρξη θα γίνει με παρέλαση το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, από το Πνευματικό Κέντρο έως το πάρκο του ΟΣΕ. Θα συμμετάσχουν παιδιά και ενήλικες που πήραν μέρος στα εργαστήρια, με μάσκες και κούκλες που έφτιαξαν οι ίδιοι, καθώς και ένα τεράστιο πρόσωπο που γράφει «10ο Φεστιβάλ», όλα δημιουργίες εθελοντών.

Το τελευταίο δρώμενο είναι μια τεράστια τίγρη, την οποία κινούν 12 άτομα, στην ίδια διαδρομή. Την έχει κατασκευάσει η UNIMA Ελλάς, η Ομοσπονδία Κουκλοθεάτρου της Αθήνας, και οι συντελεστές της έρχονται για να περπατήσουν στα βήματα της πόλης της Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν δωρεάν παραστάσεις και εργαστήρια σε ανοιχτούς χώρους, σχολεία, ενώ παραστάσεις θα δοθούν και σε πόλεις της Πελοποννήσου. Αρκετές έχουν ήδη προγραμματιστεί και για σχολεία της Καλαμάτας, με τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να καλούνται να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

«Στόχος είναι να μεγαλώνει, να βελτιώνεται», τόνισε η Λέττα Πετρουλάκη, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα της σταθερής χρηματοδότησης. Οπως υπογράμμισε, η εθελοντική εργασία και το μεράκι έχουν κρατήσει τη διοργάνωση όρθια επί δέκα χρόνια, όμως «πρέπει να έχει μια σταθερή χρηματοδότηση, να μπορούμε να πατάμε εκεί και να μπορούμε να το προχωράμε. Πάντα Πολιτισμός, αυτό θα μας αλλάξει τη ζωή μας».

Οι διοργανωτές καλούν μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στις δράσεις και να στηρίξουν τη διοργάνωση.

Σαββάτο 10 Οκτωβρίου

11:00 | Φουαγιέ Πνευματικού Κέντρου: δύο δωρεάν παραστάσεις για παιδιά.

12:00 | Παρέλαση με κρουστά, μάσκες και κούκλες, από την Κεντρική πλατεία (πάνω συντριβάνι) έως το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

16:30–17:30 & 17:30–18:30 | Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, δίπλα στο Αναψυκτήριο: δύο δωρεάν εργαστήρια κατασκευής κούκλας για παιδιά.

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

11:30 | Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: παράσταση του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου.

19:30 | Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: τελετή έναρξης του Φεστιβάλ και η παράσταση «Φρανκενστάιν» από τη γαλλική ομάδα CANICULA PUPPET THEATRE.

~ Το αναλυτικό πρόγραμμα, όλες οι παραστάσεις και όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο του Φεστιβάλ, puppetfest.gr, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.