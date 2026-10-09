Καλαμάτα: Ξεκίνησε το Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών

Το κυρίως πρόγραμμα της διοργάνωσης ξεκινά σήμερα και το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 14:00 Διαγωνισμός στην κατηγορία S – Θρησκευτική Μουσική a cappella (Μέρος 1/2)
ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛH ΑΙΘΟΥΣΑ 15:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία G – Παιδικές και Νεανικές Χορωδίες
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 19:00 Συναυλία Φιλίας
ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 19:30 Διαγωνισμός στην Κατηγορία B1 – Μικτές Χορωδίες, βαθμός δυσκολίας ΙΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 19:30 Διαγωνισμός στις Κατηγορίες B2 & A2 – Χορωδίες ίδιων Φωνών, Βαθμοί Δυσκολίας II & I
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 20:00 Συναυλία Φιλίας
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 21:00 Συναυλία Φιλίας