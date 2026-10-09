Καλαμάτα: Ξεκίνησε το Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών

Ξεκίνησε χθες βράδυ με την τελετή έναρξης στην Τέντα ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, που θα διαρκέσει έως και την Κυριακή με τη συμμετοχή 38 χορωδιών με πάνω από 1.200 χορωδούς από 17 χώρες.

Το κυρίως πρόγραμμα της διοργάνωσης ξεκινά σήμερα και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 14:00 Διαγωνισμός στην κατηγορία S – Θρησκευτική Μουσική a cappella (Μέρος 1/2)

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛH ΑΙΘΟΥΣΑ 15:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία G – Παιδικές και Νεανικές Χορωδίες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 19:00 Συναυλία Φιλίας

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 19:30 Διαγωνισμός στην Κατηγορία B1 – Μικτές Χορωδίες, βαθμός δυσκολίας ΙΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 19:30 Διαγωνισμός στις Κατηγορίες B2 & A2 – Χορωδίες ίδιων Φωνών, Βαθμοί Δυσκολίας II & I

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 20:00 Συναυλία Φιλίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 21:00 Συναυλία Φιλίας