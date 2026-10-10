Ξεκινά το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου

Με παραστάσεις που ζωντανεύουν τη φαντασία, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις για όλες τις ηλικίες, η Καλαμάτα υποδέχεται από σήμερα Σάββατο το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου.

Για εννέα ημέρες, έως τις 18 Οκτωβρίου, η πόλη θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες και θιάσους, μετατρέποντας θέατρα, πολιτιστικούς χώρους και υπαίθρια σημεία σε σκηνές δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της τέχνης του κουκλοθέατρου, μιας ιδιαίτερης μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης που συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τα εικαστικά.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν συνολικά 29 θίασοι, ενώ οι εκδηλώσεις δεν περιορίζονται στην Καλαμάτα, αλλά επεκτείνονται σε 10 πόλεις της Πελοποννήσου, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να γνωρίσουν τον κόσμο του κουκλοθέατρου.

Παράλληλα με τις παραστάσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, από παιδιά έως ενήλικες, με στόχο την επαφή του κοινού με τις τεχνικές και τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τέχνης.

Ιδιαίτερη θέση στη διοργάνωση έχουν οι δωρεάν παραστάσεις και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν σε ανοιχτούς χώρους και σχολεία. Ήδη έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις για σχολικές μονάδες της Καλαμάτας, με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να καλούνται να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή, καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος.

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν σε διαφορετικά σημεία της Καλαμάτας, αξιοποιώντας τόσο πολιτιστικούς χώρους όσο και υπαίθριες τοποθεσίες της πόλης. Το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, το Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου και το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων θα αποτελέσουν βασικούς χώρους διεξαγωγής των παραστάσεων και των εργαστηρίων, ενώ ο πεζόδρομος της Αριστομένους θα φιλοξενήσει την εορταστική παρέλαση με κούκλες, μάσκες και κρουστά. Με αυτόν τον τρόπο, το κουκλοθέατρο βγαίνει από τις θεατρικές αίθουσες και συναντά το κοινό σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων και των παράλληλων δράσεων, καθώς και πληροφορίες για τη συμμετοχή, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, puppetfest.gr.