Σύλλογος Φιλοπροοόδων Φιλιατρών: Ξεκινά χορωδία Βυζαντινής μουσικής

«Η χορωδία φιλοδοξεί να γίνει ένας ζωντανός χώρος γνωριμίας, μελέτης και καλλιέργειας της ψαλτικής μας παράδοσης, μιας κληρονομιάς αιώνων που συνεχίζει να μας εμπνέει και να μας ενώνει. Υπεύθυνος της χορωδίας: ο κ. Αντώνης Χωραΐτης, καθηγητής Βυζαντινής μουσικής», σημειώνεται από το Σύλλογο.
Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, μικρούς και μεγάλους, με ή χωρίς προηγούμενη γνώση της Βυζαντινής μουσικής. Αρκεί η αγάπη για το ψάλσιμο και η διάθεση για συμμετοχή. Οι πρόβες θα γίνονται τις Κυριακές 6-8 ώρα το απόγευμα. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6998268424, 6972297936.
Κ.Μπ.
Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026 18:34
Σύλλογος Φιλοπροοόδων Φιλιατρών: Ξεκινά χορωδία Βυζαντινής μουσικήςΓράφτηκε από τον Kώστας Μπούρας
Λειτουργία Χορωδίας Βυζαντινής Μουσικής ξεκινά ο Σύλλογος Φιλοπροοόων Φιλιατρών από τις 25 Οκτωβρίου, στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο.
«Η χορωδία φιλοδοξεί να γίνει ένας ζωντανός χώρος γνωριμίας, μελέτης και καλλιέργειας της ψαλτικής μας παράδοσης, μιας κληρονομιάς αιώνων που συνεχίζει να μας εμπνέει και να μας ενώνει. Υπεύθυνος της χορωδίας: ο κ. Αντώνης Χωραΐτης, καθηγητής Βυζαντινής μουσικής», σημειώνεται από το Σύλλογο.
Κατηγορία Πολιτισμός