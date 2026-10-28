Μέγαρο Χορού: Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου με Ελληνογερμανική Ορχήστρα Νέων

Η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά, πέρα από σύνορα. Αυτή η ιδέα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος διεθνούς ανταλλαγής νέων μουσικών μεταξύ της συμφωνικής Ορχήστρας Νέων της Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen στη Γερμανία και του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο των 10ων Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας και των εορτασμών για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση της Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen, η πρωτοβουλία αυτή γεννήθηκε από την κοινή επιθυμία να φέρει κοντά νέους μουσικούς από τις δύο πόλεις, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη τους για τη μουσική, και να τους προσφέρει την ευκαιρία να συνεργαστούν σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καλαμάτα, από τις 25 έως τις 30 Οκτωβρίου, οι νέοι μουσικοί θα πραγματοποιήσουν εντατικές πρόβες, προετοιμάζοντας ένα κοινό συναυλιακό πρόγραμμα. Μέσα από τη μουσική συνεργασία, θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να ανταλλάξουν ιδέες και να διαμορφώσουν από κοινού τη δική τους ερμηνευτική προσέγγιση στα έργα που θα παρουσιάσουν.

Παράλληλα με τις πρόβες και τις συναυλίες, η ανταλλαγή προσφέρει στους νέους μουσικούς την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, να μοιραστούν εμπειρίες και να ανακαλύψουν πτυχές της καθημερινής ζωής ο ένας του άλλου. Η μουσική αποτελεί το φυσικό σημείο εκκίνησης αυτής της συνάντησης, ενώ ο χρόνος που θα περάσουν μαζί συμβάλλει στη δημιουργία φιλικών δεσμών που ξεπερνούν τα όρια της ορχήστρας.

Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής, οι νέοι μουσικοί από την Ελλάδα αναμένεται να επισκεφθούν το Nürtingen, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις δύο ορχήστρες να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και να ενισχύσουν τους δεσμούς που θα έχουν δημιουργηθεί κατά την πρώτη αυτή συνάντηση.

Η ανταλλαγή χρηματοδοτείται από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών του Δήμου Καλαμάτας «Τέρψις», καθώς και του Συλλόγου Φίλων της Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους.

Είσοδος 10/5 €.