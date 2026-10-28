«Τα κατά Μάρκον… Μια ρεμπέτικη λειτουργία»: Παράσταση με τον Τάκη Χρυσικάκο στην Καλαμάτα

Η παράσταση, σε κείμενα και μουσική επιμέλεια του Λάμπρου Λιάβα και σκηνοθεσία και ερμηνεία του Τάκη Χρυσικάκου, βασίζεται στις αυθεντικές αφηγήσεις δύο εμβληματικών μορφών του ρεμπέτικου, του Μάρκου Βαμβακάρη και του Μιχάλη Γενίτσαρη, καθώς και σε άλλα αντιπροσωπευτικά κείμενα της εποχής.

Μέσα από τις μνήμες, τις διηγήσεις και τα τραγούδια τους, ξεκινάμε από την παλιά Σύρα του Μάρκου, για να καταλήξουμε στον Πειραιά της εποχής του Μεσοπολέμου, όπου η σμυρναίικη σχολή παραχωρεί τη θέση της στο πειραιώτικο ρεμπέτικο. Σε μιαν εποχή κρίσιμη και μεταβατική, με τους πρόσφυγες και τους εργάτες του λιμανιού να εξωθούνται στο περιθώριο, παρακολουθούμε τη μύησή τους στον κόσμο της «πιάτσας» και τη γεμάτη πάθος κι ένταση ζωή του ρεμπέτη, με την ιδιαίτερη ιδεολογία, τις αξίες και τα σύμβολά της. Κύριο μέσο έκφρασης και σύμβολο ταυτότητας αυτού του κόσμου αποτελούν το τραγούδι, η μουσική και ο χορός, μέσα από τα οποία γίνεται και η αντίστοιχη «μύηση» του θεατή στο ύφος και το ήθος του κλασικού Ρεμπέτικου.

Η όλη θεατρική προσέγγιση αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον «τελετουργικό» χαρακτήρα της επιτέλεσης του Ρεμπέτικου, με τη δομή της παράστασης και τη διαμόρφωση του σκηνικού χώρου να υποβάλλουν την ατμόσφαιρα μιας «Λαϊκής Λειτουργίας», όπου «ο Ευαγγελιστής Μάρκος (Βαμβακάρης) συναντά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ (Γενίτσαρη)»! Ακούγονται ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση, ενώ οι προβολές βασίζονται σε πίνακες του Χρήστου Μποκόρου, οι οποίοι παραχωρήθηκαν για την παράσταση.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Ολα Χαρτί», στην οδό 23ης Μαρτίου 2, στην Καλαμάτα. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, συνιστάται η έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6974184883.