Καλαμάτα: Συνεχίζονται τα «Παραμύθια της Κυριακής»

Με νέες συναντήσεις για παιδιά και ενήλικες συνεχίζονται στην Καλαμάτα «Τα Παραμύθια της Κυριακής», με τις αφηγήτριες Λίλλυ Τριαντάρη και Χριστίνα Δίμιζα. Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει αφήγηση για παιδιά από 5 ετών, ενώ στις 8.30 το βράδυ θα ακολουθήσει αφήγηση για ενήλικο κοινό. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα λαϊκά παραμύθια, ιστορίες που διαμορφώθηκαν μέσα στον χρόνο, ταξίδεψαν από τόπο σε τόπο και διατηρήθηκαν ζωντανές μέσα από την προφορική παράδοση.

Με όχημα την ανθρώπινη φωνή, οι αφηγήσεις δημιουργούν μια κοινή εμπειρία για τους ακροατές, αφήνοντας στον καθένα χώρο να φανταστεί και να κρατήσει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. «Τα Παραμύθια της Κυριακής» απευθύνονται σε παιδιά, οικογένειες και ενήλικες, με διαφορετικές αφηγήσεις και ώρες συνάντησης.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται προκράτηση. Πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 6971739043 και 6974810242.