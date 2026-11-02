12ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Πρεμιέρα σήμερα για τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στο Doc Café, στην οδό Κουτσομητοπούλου 6, με ελεύθερη είσοδο και ελάχιστη κατανάλωση.

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής 1994, αποτελεί ένα συγκινητικό κινηματογραφικό πορτρέτο του ασυμβίβαστου δημιουργού Σταύρου Τορνέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1988, αφήνοντας πίσω του ένα ιδιαίτερο και βαθιά προσωπικό έργο. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από ένα κινηματογραφικό σχέδιο που ο ίδιος ο Τορνές δεν πρόλαβε ποτέ να υλοποιήσει.

Ο Σταύρος Καπλανίδης, αξιοποιώντας σπάνιο αρχειακό υλικό, αποσπάσματα ταινιών και μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρισαν τον Τορνέ, ανασυνθέτει τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που υπηρέτησε τον κινηματογράφο με ελάχιστα μέσα, αλλά με απόλυτη αφοσίωση στην προσωπική του έκφραση και την ελευθερία της δημιουργίας.

Μέσα από εικόνες από τις ταινίες «Coatti», «Μπαλαμός», «Καρκαλού» και «Ένας ερωδιός για τη Γερμανία», καθώς και από τις κινηματογραφικές συνεργασίες του με σημαντικούς δημιουργούς, όπως η Ανιές Βαρντά, ο Ρομπέρτο Ροσελίνι και οι αδελφοί Ταβιάνι, ξεδιπλώνεται μια πορεία που συνδέεται με την τέχνη, την εξορία, την πολιτική αντίσταση και την αναζήτηση της προσωπικής ελευθερίας.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, οι Δήμος Θέος, Δημήτρης Κορομηλάς, Σταύρος Τσιώλης και Ανιές Βαρντά. Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Ηλίας Κωνσταντακόπουλος και το μοντάζ ο Χρόνης Θεοχάρης, ενώ η παραγωγή ανήκει στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Η ταινία έχει διάρκεια 78 λεπτά και αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση ενός αφιερώματος που φιλοδοξεί να αναδείξει το έργο και την κινηματογραφική παρακαταθήκη του Σταύρου Καπλανίδη, στο πλαίσιο των δράσεων που προηγούνται του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.