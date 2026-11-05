«Συν Ενα - Μιχάλης Τούμπουρος»: Η «Δεσποινίς Μαργαρίτα» στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής

Η παράσταση, που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα παρουσιάζεται έως τις 22 Νοεμβρίου, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9.15 μ.μ. και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 μ.μ. Η Δεσποινίς Μαργαρίτα, δασκάλα Δημοτικού Σχολείου, μπαίνοντας σε μια αίθουσα διδασκαλίας να διδάξει την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, ξετυλίγει τη διπλή της ταυτότητα. Αυτής της Εκπαιδευτικού-Εξουσιάστριας και της Γυναίκας. Ο μονόλογός της είναι μια αλληγορία, ένα πολιτικό έργο επί της ουσίας, πάνω στη δύναμη της εξουσίας, όπως τη συναντάμε σε όλες τις μορφές κοινωνικότητας: στην οικογένεια, στο σχολείο, στην εκκλησία, στο κράτος. Εκτός από τα κλασσικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού -τους θεατές-, "διδάσκει" θέματα γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη. Το θάνατο, τη ζωή, τη δικαιοσύνη, την αδικία, την εξουσία, την ισότητα και το σεξ. Η Δεσποινίς Μαργαρίτα είναι ένα έργο που δεν παίρνει θέση, δεν δίνει λύσεις και δεν ασπάζεται ιδεολογίες, αλλά αφυπνίζει συνειδήσεις.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσουλάκης. Μουσική επιμέλεια: Πάνος Ηλιόπουλος. Σκηνικά-Κοστούμια-Φωτισμοί: Κώστας Κατσουλάκης. Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πετρουλέα. Παίζουν: Μαρία Κρόμπα, Γιώτα Μπούνα, Μιμίκα Τάσση, Αρμάν Καραπετιάν, Πάνος Κίκκος. Για κρατήσεις θέσεων καλέστε στα τηλέφωνα 6934009269 και 6949012569.