Καλαμάτα: Παράταση για την έκθεση τεκμηρίων για τους σεισμούς του 1986

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η έκθεση τεκμηρίων για τους σεισμούς του 1986, που φιλοξενείται στον χώρο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, στον 5ο όροφο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή».

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 400 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων σχολικές μονάδες, φορείς και ιδιώτες, έχουν επισκεφθεί την έκθεση, η οποία παρουσιάζει αυθεντικά τεκμήρια από τις ημέρες των σεισμών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα φύλλα της εφημερίδας «Καλαματιανά Νέα», που εκδόθηκε με τη συνεργασία όλων των εφημερίδων της πόλης κατά την περίοδο των σεισμών, καθώς και πρωτοσέλιδα του αθηναϊκού Τύπου από το ιδιωτικό αρχείο του Νίκου Ι. Ζερβή. Η έκθεση εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου Καλαμάτας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τους σεισμούς. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης.