Οι εμπνεύστριες της εφαρμογής «Διαδρομές 1821» στην «Ε»: «Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα έργο πρωτότυπο, με διάρκεια πέρα από το 2021»

Σε ένα μαγευτικό ταξίδι στην Ιστορία μάς καλεί η πρωτοποριακή εφαρμογή “Διαδρομές-1821”, μέσα από το κινητό ή το τάμπλετ. Η πληροφορία φτάνει στους χρήστες μ’ έναν ευφάνταστο και ενδιαφέροντα τρόπο, με την ιδέα της Χριστίνας Κατσιαδάκη και της καταγόμενης από την Πύλο Εφης Σκρομπόλα. Η εφαρμογή έχει τύχει σημαντικής αποδοχής μέχρι τώρα, πράγμα που οφείλεται στον προσεκτικό σχεδιασμό και στη μοντέρνα της οπτική. Οι στόχοι για το μέλλον, από την άλλη, ανοίγουν νέους δρόμους και προκλήσεις, όπως εξηγούν στην “Ε” οι δύο εμπνεύστριες των “Διαδρομών-1821”.

- Μια εφαρμογή για την Επανάσταση του ’21 και την Πελοπόννησο. Είναι η πρώτη που βλέπουμε με αφορμή τα 200 χρόνια, τουλάχιστον με “μεσσηνιακή” σφραγίδα. Ανοίγει έναν δρόμο έτσι στο πεδίο του εορτασμού, για πιο συγκεκριμένο προσανατολισμό και στόχο;

Θα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον αν η εφαρμογή μας έχει την δυναμική να επηρεάσει τον προσανατολισμό και τον στόχο των εορτασμών! Αντιμετωπίζουμε την προσπάθειά μας ως μια μικρή αλλά σημαντική ψηφίδα στις εκδηλώσεις, καθώς μάλιστα, πρώτον, απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό και, δεύτερον, θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη και μετά το τέλος του 2021. Αντικατοπτρίζει την προσωπική μας στάση και θέση απέναντι στην Ιστορία. Ωστόσο, από την ανταπόκριση και τα σχόλια που λαμβάνουμε, φαίνεται πως συγκινεί και ενδιαφέρει κι άλλους.

- Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα; Προέκυψε μέσα από κάποια ανάγκη, μέσα από κοινή έμπνευση;

Ο πρώτος σπόρος της ιδέας ήταν οι αναμνήσεις από ταξίδια με το αυτοκίνητο στην παιδική μας ηλικία, να ακούμε ιστορίες για τα μέρη από τα οποία περνάμε. Η αφορμή ήταν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πρωτότυπο έργο, το οποίο να έχει διάρκεια πέρα από το 2021 και, κυρίως, να είναι εύκολο στην πρόσβαση. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό για εμάς που, χάρη στην ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν. Η επιλογή της Πελοποννήσου έγινε λόγω της σημασίας που έχει ο χώρος αυτός στην Επανάσταση. Εστιάζοντας στην Πελοπόννησο μπορέσαμε να εντάξουμε στην εφαρμογή μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων: πολεμικά, κοινωνικά και πολιτικά.

- Μετά τα 200 χρόνια του εορτασμού, δηλαδή από την επόμενη χρονιά, η εφαρμογή θα αλλάξει μορφή; Θα εμπλουτιστεί;

Η εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών. Στόχος μας είναι η επόμενη εκδοχή της να εμπλουτιστεί με επιπλέον σημεία, να είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και να εντάξουμε την τεχνολογία geofencing στην επόμενη εκδοχή της εφαρμογής. Με την τεχνολογία αυτή η εφαρμογή, όταν είναι ενεργοποιημένη, θα εντοπίζει τον χρήστη και θα τον ενημερώνει αν υπάρχει κοντά κάποιο σημείο με ιστορικό ενδιαφέρον. Θα λειτουργεί δηλαδή ως οδηγός στα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη της εφαρμογής είναι η εξασφάλιση πόρων και χρηματοδοτών που θα διασφαλίσουν την συνέχειά της, και βρισκόμαστε στη φάση αναζήτησης ενίσχυσης.

- Απτεται θεμάτων της Ιστορίας, άρα θα ήταν και δύσκολο να κρατηθεί μια ισορροπία στα ιστορικά γεγονότα τα οποία πολλές φορές αμφισβητούνται και γίνονται αντικείμενο αντιπαράθεσης. Πώς εργαστήκατε πάνω σε αυτό το κομμάτι;

Εχουμε ασχοληθεί με την περίοδο μέσω των σπουδών μας (κυρίως η Χριστίνα η οποία είναι και ιστορικός), αλλά σίγουρα δεν έχουμε την εις βάθος κατανόηση που συμπλήρωσαν με τη συμβολή και τη συμβουλή τους ο Σάκης Δημητριάδης και ο Βαγγέλης Σαράφης, οι οποίοι είναι μελετητές της περιόδου.

Η περίοδος της Επανάστασης είναι γοητευτική ακριβώς γιατί είναι τόσο σύνθετη. Δεν είναι μόνο οι μάχες και οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι οι πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις που έχει μία τόσο μακροχρόνια πολεμική σύγκρουση και η συγκρότηση ενός κράτους. Η Ιστορία δεν είναι ένα μέγαρο που το «χτίζουμε» και το επισκεπτόμαστε στις επετείους. Αντιθέτως, είναι ένα αέναο «γιατί» το οποίο εξελίσσεται, αλλάζει, συμπληρώνεται και γκρεμίζεται από τους μελετητές της κάθε εποχής.

- Να μιλήσουμε λίγο για τα “MavraGidia”, τα οποία έχουν κάνει την εικόνα και τη γραφιστική επιμέλεια. Εχουν επιλέξει ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό φόντο, με μια εντελώς σύγχρονη αισθητική. Θέλετε να μας συστήσετε αυτούς τους δημιουργούς;

Γνωρίσαμε την αισθητική της Ομάδας “MavraGidia” μέσα από τη δουλειά τους στο Θέατρο “Skrow” και μας άρεσε πολύ η αισθητική τους. Επίσης, η υπεύθυνη επικοινωνίας μας (Ευαγγελία Σκρομπόλα, www.skrob.gr) έχει μια σταθερή συνεργασία μαζί τους και μας τους σύστησε με ζέση. Συναντηθήκαμε (κυρίως διαδικτυακώς, αλλά και διά ζώσης) μερικές φορές μέχρι να καταλήξουμε στο εικαστικό αποτέλεσμα που βλέπετε. Θέλαμε να έχει μια σύγχρονη αισθητική, λίγο ποπ, στα όρια του κόμικ, που να διατρέχει όλη την εφαρμογή αλλά και να μας δίνει λύσεις σε καθένα από τα 50 σημεία. Υπήρξε μια δημιουργική ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών, και συμφωνήσαμε στη χρωματική παλέτα, στα φόντα, στους ήρωες/ηρωίδες και στις αποτυπώσεις κειμένων.

- Συγχρόνως βλέπουμε ότι η κ. Σκρομπόλα συνεργάζεται και με την “View Master Films”, η οποία δραστηριοποιείται αρκετά τα τελευταία χρόνια εδώ στην Καλαμάτα, για κάποιες θεματικές ταινίες. Υπάρχουν νεότερα πάνω στις κινηματογραφικές δραστηριότητες της ίδιας;

Η Εφη Σκρομπόλα έχει συνεργαστεί ως executive producer στην ταινία του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου με τίτλο “Ο άνεμος της ελευθερίας”. Πρόκειται για ένα μυθοπλαστικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο αφηγείται τα γεγονότα του 1821 σε πολυδιάστατο επίπεδο, ξεκινώντας από την προεπαναστατική περίοδο και φτάνοντας στην απελευθέρωση της Καλαμάτας τον Μάρτιο του 1821. Η ταινία ελπίζουμε να κάνει την πρεμιέρα της σύντομα. Παράλληλα, συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Φίλιππο Τσίτο στην νέα του ταινία “Δεξιώσεις” και με τους Ειρήνη Βαχλιώτη - Παβαγιώτη Κλειδαρά στην ταινία τους “Ο Βασίλης ο Αρβανίτης”.

- Πώς είναι μέχρι τώρα η ανταπόκριση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στην εφαρμογή; Είστε ικανοποιημένοι από την αποδοχή;

Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν γνωρίζαμε από την αρχή ποιος θα έπρεπε να ήταν ο στόχος μας σε επίπεδο αριθμών. Δεν διαθέταμε την εμπειρία για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Ωστόσο, η εταιρεία “Simple Apps” που σχεδίασε την εφαρμογή, μας αναφέρει πως είναι εντυπωσιακή η αποδοχή για το είδος της εφαρμογής: Εχουμε ως σήμερα περίπου 1.600 downloads της εφαρμογής και 2.000 downloads του podcast. Ωστόσο, επειδή ο πήχης μας είναι ψηλά, θα είμαστε απολύτως ικανοποιημένες αν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τον στόχο μας, δηλαδή να «αγκαλιάσουμε» ολόκληρη την Ελλάδα του 1821.

- Υπάρχουν σκέψεις ώστε η εφαρμογή να "ανοιχτεί" και σε άλλα σημεία της χώρας μας ή ενδεχομένως να ταξιδέψει σε άλλα σημεία του πλανήτη;

O σκοπός μας είναι να συμπεριλάβουμε επιπλέον 50 σημεία στην εφαρμογή μας που θα καλύπτουν την Επανάσταση πέρα από τα όρια της Πελοποννήσου (για παράδειγμα, Μεσολόγγι, Ψαρρά, Χίος κτλ.), αλλά και πτυχές που δεν έχουν μελετηθεί αρκετά, όπως τον ρόλο της γυναίκας στον Αγώνα. Η αγγλική εκδοχή θα συνεισφέρει στην «εξαγωγή» της Επανάστασης σε άλλα σημεία του πλανήτη, προσφέροντας μια μοναδική πτυχή της Ελλάδας προς μελέτη και έρευνα.

Τη δωρεάν εφαρμογή με θέμα την ιστορία μπορεί κανείς πλέον να την “κατεβάσει” στο κινητό του και να δει 48 αφηγήματα για την Πελοπόννησο εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση. Η “Διαδρομές-1821” είναι η νέα, δωρεάν, εφαρμογή που φιλοδοξεί να αναδείξει τοπόσημα της Πελοποννήσου φορτισμένα από τον ιστορικό τους ρόλο στην Επανάσταση. Στόχος είναι τα μικρά και ευσύνοπτα κείμενα, που θα έχουν τη μορφή podcast, να φτάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό πέρα από τους λάτρεις της ιστορίας και, ιδανικά, να γίνουν εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να κάνουν τη διδασκαλία ελκυστική, συνδέοντας τον τόπο με το αφήγημα.

Η Χριστίνα Κατσιαδάκη και η Εφη Σκρομπόλα, με πολύχρονη πείρα στο χώρο του κινηματογράφου, είναι οι δημιουργοί πίσω από την εφαρμογή. Από το 2017 ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής “Mitos productions”, με έδρα τον Καναδά. Φιλοδοξία τους είναι η παραγωγή έργων πρωτότυπου περιεχομένου που θα λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ των δύο χωρών.

Η Χριστίνα Κατσιαδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα και μετακόμισε στο Μόντρεαλ το 2012. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στον Κινηματογράφο από το Goldsmiths College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μετά την αποφοίτησή της, ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και συμμετείχε σε πολλές παραγωγές, ελληνικές και ξένες. Εχει σκηνοθετήσει 3 μικρού μήκους ταινίες σε δικό της σενάριο και σκηνοθεσία.

Η Εφη Σκρομπόλα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, ταξίδεψε μέχρι στον Καναδά για τον μεταπτυχιακό της τίτλο στον Κινηματογράφο στο Université de Montréal. Το 2005 ξεκίνησε η επαγγελματική της πορεία στον κινηματογράφο δίπλα στον παραγωγό Κώστα Λαμπρόπουλο. Σήμερα επιβλέπει την ανάπτυξη όλων των οπτικοακουστικών project της εταιρείας “View Master Films”. Εχει ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Maia Workshop for emerging producers και το εργαστήριο Sources 2 Projects and Process-Training the Mentors.

Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι οι:

Δημιουργία εφαρμογής “Simple apps”. Εκφώνηση Μαρία Γεωργιάδου, Στέφανος Κοσμίδης. Ερευνα - κείμενα Σάκης Δημητριάδης, Αγγελική Κοτσόβολου, Σπύρος Λουμάκης, Βαγγέλης Σαράφης. Εικαστικός σχεδιασμός logo “MavraGidia”. Χορηγία υπηρεσιών μιξάζ Κώστας Βαρυμποπιώτης. Studio ήχου “SierraStudios”. Χορηγία νομικών υπηρεσιών Ιωάννης Μπιλάλης. Χορηγός υπηρεσιών επικοινωνίας Ευαγγελία Σκρομπόλα.

Appstore https://apps.apple.com/app/id1558654792

PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.simpleapps.perasmata

Podcast: https://www.buzzsprout.com/1736290

Instagram: @diadromes21

Περισσότερα μπορεί κανείς να δει στην ιστοσελίδα: www.diadromes1821.org