Η Φαίη Ξυλά για τον "Υπηρέτη δύο αφεντάδων": “Παρόλο που γράφτηκε τον 18ο αιώνα, συνεχίζει να γοητεύει κοινό και ηθοποιούς”

Ο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Κακλέα, παρουσιάζεται σήμερα Παρασκευή στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τη Φαίη Ξυλά, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας σε όλη την Ελλάδα.

Ο Τρουφαλντίνος, ο εμβληματικός ήρωας του έργου, προσπαθεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα δύο αφεντικά, δημιουργώντας ένα διασκεδαστικό χάος γεμάτο παρεξηγήσεις, κωμικές καταστάσεις και διαχρονικά σχόλια για την ανθρώπινη φύση. Στην παράσταση, η Φαίη Ξυλά ενσαρκώνει τη Βεατρίκη, έναν ρόλο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως η ίδια εξηγεί λίγο πριν την παράσταση, μιλώντας στην «Ε»: «Είμαι η Βεατρίκη, μια αντισυμβατική γυναίκα για την εποχή μου. Για να βρω τον αγαπημένο μου, μεταμφιέζομαι σε άντρα. Προσπαθώ να πάρω κάποια χρήματα από τον αδελφό μου, ώστε να βοηθήσω τον αγαπημένο μου, που έχει διαφύγει από το Τορίνο στη Βενετία».

Παρόλο που το έργο γράφτηκε τον 18ο αιώνα, συνεχίζει να γοητεύει κοινό και ηθοποιούς. «Ο Γκολντόνι είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας, που μέσα από το χιούμορ θίγει και πολλά βαθύτερα ζητήματα. Ολοι οι μεγάλοι συγγραφείς καταπιάνονται με θέματα που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη — και γι’ αυτό παραμένουν διαχρονικοί. Είναι μια παράσταση που αγαπώ πολύ, γιατί ο Γιάννης Κακλέας, με τη σκηνοθεσία του, σέβεται απόλυτα τη βάση του έργου, αλλά το προσεγγίζει με έναν σύγχρονο τρόπο», αναφέρει η αγαπημένη ηθοποιός.

Οσον αφορά τα μηνύματα της παράστασης για τη σύγχρονη γυναίκα, μέσα από τον ρόλο της, αναφέρει ότι «αυτά θα τα αντιληφθεί ο θεατής όταν παρακολουθήσει την παράσταση και θα ερμηνεύσει μόνος του τα δικά του μηνύματα. Εμένα δεν μου αρέσει να προκαθορίζω ή να εκφράζω τι σκέφτομαι εγώ, ως ηθοποιός, για τον ρόλο μου, γιατί κάθε θεατής εκλαμβάνει κάτι διαφορετικό – και αυτό είναι και το ωραίο».

Για τη συνεργασία της με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Γιάννη Κακλέα, είπε χαρακτηριστικά: «Με τον Βασίλη έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές, όπως και με τον Γιάννη, και γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι ταιριάζουμε και ότι υπάρχει απόλυτη επικοινωνία πάνω στη σκηνή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Στο Γιάννη Κακλέα μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα κείμενα — με απόλυτο σεβασμό στη βάση τους. Μου αρέσει που ξέρει πολύ καλά τι θέλει από τον ηθοποιό του. Είναι οργανωτικός, συγκεκριμένος, έχει φαντασία… Θα μπορούσα να πω πολλά. Πράγματι, είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης».

Μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιοδείας, η Φαίη Ξυλά συνεχίζει με την παράσταση «2:22 – A Ghost Story» στο θέατρο «Αλάμπρα». Μέσω της «Ε» απευθύνει κάλεσμα στο κοινό: «Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας για την παράσταση “Υπηρέτης δύο αφεντάδων”»

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Γιάννης Κακλέας, με τη μοναδική σκηνοθετική του ευφυΐα, προσεγγίζει το έργο μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική οπτική, αναδεικνύοντας τόσο το κωμικό όσο και το κοινωνικό του βάθος. Η σκηνοθεσία του αξιοποιεί τον ρυθμό και τη σωματικότητα της commedia dell’arte, δημιουργώντας μια φρενήρη, εκρηκτική παράσταση, όπου ο έρωτας, η πείνα και η επιβίωση συμπλέκονται σε ένα διαχρονικό παιχνίδι εξουσίας και επιθυμιών. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με το αστείρευτο ταλέντο του στη σωματική κωμωδία και την υποκριτική του ακρίβεια, δίνει σάρκα και οστά σε έναν απολαυστικό Τρουφαλντίνο, προσφέροντας στο κοινό μια από τις πιο συναρπαστικές ερμηνείες του, ενώ η Φαίη Ξυλά προσθέτει τη δική της ξεχωριστή ερμηνευτική δυναμική αναδεικνύοντας τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό στοιχείο του έργου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές. Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας. Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης. Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη. Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου. Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου. Πρωτότυπη Μουσική: Βάιος Πράπας. Βοηθός σκηνοθέτη: Αρης Κακλέας. Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού. Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη. Διαφήμιση-social media: Renegade Media, Βασίλης ΖαρκαδούλαΦωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή. Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε. Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέας, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Νίκος Μυλωνόπουλος. Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας. Η γενική είσοδος είναι 23 ευρώ, ενώ εισιτήρια διατίθενται και σε προπώληση μέσω της πλατφόρμας more.com