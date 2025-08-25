Ο Δημήτρης Μεσημέρης στην "Ε": “Κάθε μουσική ταυτότητα έχει τη δική της ψυχή”

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Δημήτρης Μεσημέρης επιστρέφει στη δισκογραφία με το νέο του άλμπουμ «Τικ τακ», δύο χρόνια μετά την πρώτη του δουλειά «Εχω του κόσμου ποιήματα».

Οκτώ ολοκαίνουργια τραγούδια, με πλούσιες και ποικιλόμορφες ενορχηστρώσεις, αποτυπώνουν τις μουσικές του αναζητήσεις και μας ταξιδεύουν στον χρόνο – στον χρόνο που κυλά ασταμάτητα, σαν το ρολόι που χτυπά «τικ τακ», φέρνοντας μαζί του μνήμες, συναισθήματα και στιγμές. Από τη γέννηση και τον έρωτα, μέχρι τις κοινωνικές ανησυχίες, τις χαρές, τα ανεκπλήρωτα όνειρα και τον αποχωρισμό, κάθε τραγούδι αποτελεί έναν μικρό σταθμό στη διαδρομή της ζωής.

«Ο κόσμος αγκάλιασε τα τραγούδια και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Είναι μοναδικό το συναίσθημα να αναγνωρίζει κανείς τις δικές του εμπειρίες μέσα από τα τραγούδια», δηλώνει στην "Ε" ο Δημήτρης Μεσημέρης. Με αφορμή το νέο του δίσκο, αλλά και τη συνολική του πορεία, μιλήσαμε μαζί του για τις καλλιτεχνικές εμπειρίες, τις συνεργασίες και τις πηγές έμπνευσής του. «Τα αφιερώματα στους μεγάλους δημιουργούς είναι μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά που απαιτεί αφοσίωση. Η επαφή με το έργο τους είναι πάντα ένα σχολείο. Μέσα από τη μελέτη τους κατάλαβα πως η τέχνη οφείλει να έχει ψυχή, θέση, αλλά και βαθιές ρίζες», τονίζει ο καλλιτέχνης.

- Το «Τικ τακ» είναι ένα άλμπουμ με κεντρική θεματική τον χρόνο. Ποια προσωπική σου εμπειρία ή σκέψη στάθηκε αφορμή για να αναπτύξεις αυτή την ιδέα;

Ο χρόνος ήταν κάτι που πάντα με απασχολούσε, όχι μόνο ως μέτρο ηλικίας αλλά και ως τρόπο να αντιλαμβάνομαι τη ζωή και τις εμπειρίες της. Αρχικά, δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη απόφαση ή σκέψη γύρω από τη θεματολογία του άλμπουμ, μέχρι τη μέρα που έλαβα τους στίχους του ομώνυμου τραγουδιού “Τικ Τικ” από τον Χρήστο Μιχάλαρο. Λειτούργησε με ένα μαγικό τρόπο και έβαλε όλα τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ σε μια σειρά που περιέχουν στιγμές και εμπειρίες που λίγο πολύ όλοι έχουμε ζήσει. Αυτές τις στιγμές τις ονομάζω “σταθμούς”. Μέσα από το ταξίδι του χρόνου στη ζωή, όλοι μας θα περάσουμε από αυτούς τους σταθμούς.

- Αν έπρεπε να επιλέξεις ένα τραγούδι ως «αυτοβιογραφικό», ποιο θα ήταν και γιατί;

Αν έπρεπε να επιλέξω ένα τραγούδι από το «Τικ Τακ» ως “αυτοβιογραφικό”, ίσως θα ήταν ο «Καφενές». Όχι γιατί αφηγείται μια κυριολεκτικά δική μου ιστορία, αλλά γιατί αγγίζει εκείνη τη στιγμή της εσωτερικής συνειδητοποίησης ενός κοινωνικού ζητήματος που με απασχολεί πολύ. Οι επιρροές γύρω μας είναι πολλές, οφείλουμε όμως, να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να είμαστε αληθινοί σε αυτό που κάνουμε, γιατί “όσα τραγούδια και να πω, με ροκ ρεμπέτικα θα μοιάζουν”. Οσο και να προσπαθούμε να είμαστε ή να γίνουμε κάτι άλλο εκτός από αυτό που είμαστε στα αλήθεια, θα είναι πάντα ψεύτικο.

- Συνδυάζεις στο άλμπουμ διαφορετικά ενορχηστρωτικά στοιχεία. Πώς διαχειρίστηκες τη μουσική ποικιλομορφία ώστε να παραμείνει ενιαίο το αποτέλεσμα;

Η πρόκληση δεν ήταν να συνυπάρξουν αρμονικά τα τραγούδια σε μουσικό, ενορχηστρωτικό ή ηχητικό αποτέλεσμα αλλά να χωρέσουν οι περισσότερες μουσικές μου επιρροές. Όταν φτιάχνουμε ένα τραγούδι στο στούντιο, δεν με νοιάζει αν είναι ροκ, παραδοσιακό, λαϊκό κλπ, θέλω να υπηρετεί την αλήθεια του στίχου. Το ενιαίο αποτέλεσμα στην περίπτωση του δίσκου, προέρχεται από την ιστορία που συνοδεύει το άλμπουμ θεματολογικά.

- Εχεις περάσει από το έντεχνο, το ροκ, τη λαϊκή παράδοση αλλά και το ρεμπέτικο. Τι σημαίνει για σένα αυτό το μουσικό φάσμα; Πώς αποφασίζεις τι θα κρατήσεις από καθετί;

Ολες αυτές οι μουσικές είναι κομμάτια του εαυτού μου. Δεν τις βλέπω σαν ξεχωριστές περιοχές, αλλά σαν γλώσσες που έμαθα να μιλάω. Η απόφαση έρχεται κάθε φορά φυσικά. Δεν επιλέγω με βάση το είδος, αλλά με βάση το πού θα με οδηγήσει ο στίχος. Πολλές φορές γίνεται συνδυασμός από όλες τις επιρροές μου.

- Σπούδασες μουσική, τραγούδι και σύνθεση στο Cambridge. Πώς σε διαμόρφωσε αυτή η εμπειρία ως δημιουργό; Τι σου λείπει από εκεί και τι σε έφερε πίσω;

Η απόσταση με βοήθησε να κοιτάξω τον εαυτό μου. Η εμπειρία των τριών χρόνων στο Cambridge ήταν βαθιά διαμορφωτική, όχι μόνο για τις μουσικές σπουδές, αλλά και σε προσωπική διαμόρφωση. Εκεί έραψα αρκετά τραγούδια που κυκλοφόρησα μετά από χρόνια. Αυτό που μου λείπει είναι ο χρόνος που πέρασα με τον εαυτό μου. Ήξερα από την αρχή ότι θα επιστρέψω, λόγω γλώσσας, θα ήταν δύσκολο να μοιραστώ με το κοινό τα συναισθήματα και τις εικόνες που πηγάζουν μέσα από τα τραγούδια που γράφω ή επιλέγω να λέω.

- Είσαι ενεργός στη σκηνή τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και με τα σχήματα «Μακρύδρομος» και «Prospectus». Τι διαφορετικό σου δίνει κάθε μουσική ταυτότητα;

Κάθε μουσική ταυτότητα έχει τη δική της ψυχή. Το σχήμα «Μακρύδρομος» είναι ένα συναυλιακό, πολυσυμμετοχικό σχήμα που δραστηριοποιείτε στην Κύπρο που παρουσιάζουμε διάφορα αφιερώματα και παραστάσεις με συγκεκριμένες θεματολογίες. Οι «Prospectus» είναι ένα cover band με ροκ ήχο και παρουσιάζεται σε διάφορες μουσικές σκηνές. Στις ζωντανές εμφανίσεις, είτε σόλο, είτε με τα σχήματα που συνεργαζόμαστε, πάντα προσπαθώ να συνδυάζω την προσωπική μου αισθητική και αντίληψη παράλληλα με την ομαδικότητα και την αλληλεπίδραση που χρειάζεται.

- Εχεις πάρει μέρος σε αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς όπως Θεοδωράκης, Τόκας και Λοΐζος. Τι αποκόμισες από την επαφή σου με το έργο αυτών των ανθρώπων;

Τα αφιερώματα στους μεγάλους δημιουργούς είναι μια πολύ σημαντική δουλειά και απαιτεί αφοσίωση. Η επαφή με το έργο αυτών των συνθετών είναι πάντα ένα σχολείο. Μέσα από τη μελέτη για τα έργα τους, με δίδαξαν ότι η τέχνη οφείλει να έχει ψυχή, θέση, και κυρίως, ρίζες.

- Πώς βιώνεις εσύ προσωπικά το πέρασμα του χρόνου; Είσαι άνθρωπος του σχεδιασμού ή της στιγμής;

Είμαι μια μίξη και των δύο. Χρειάζομαι τον σχεδιασμό για να νιώθω ασφαλής, αλλά η αλήθεια μου αποκαλύπτεται στη στιγμή. Ο χρόνος για μένα είναι εργαλείο, όχι εχθρός. Φίλος θα έλεγα καλύτερα. Δεν σου κρύβω ότι μέσα από το ταξίδι της δημιουργίας αυτού του άλμπουμ έχω μάθει πολλά. Σκέψεις και συναισθήματα που με προκάλεσαν να δω πιο καθαρά γύρο μου. Ο χρόνος είναι σημαντικός και οφείλουμε να τον εκμεταλλευτούμε, να ζούμε με ουσία και ειλικρίνεια τις στιγμές της ζωής μας.

- Αν μπορούσες να τραγουδήσεις σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου στο παρελθόν, ποια θα ήταν αυτή και ποιο τραγούδι του «Τικ τακ» θα της ταίριαζε;

Για πολλές και διάφορες στιγμές της ζωή μου, εκεί που είχα διλήμματα και άγχος για κάποιες επιλογές, θα επέλεγα το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου. Σε στίχους του Χρήστου Μιχάλαρου το τραγούδι “Τικ Τακ”. Ένας ήρεμος διάλογος με τον χρόνο και με τον εαυτό μας. Ένας εσωτερικός διαλογισμός, όπου συναντάς τον εαυτό σου και με βάση τις εμπειρίες και τους σταθμούς που έχεις περάσει στη ζωή σου, κάνεις τις επιλογές που σου λέει η ψυχή σου. Προσωπικά, μου έμαθε να ζω ουσιαστικά, να σέβομαι την πορεία και να είμαι στο παρόν.

- Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις από τον κόσμο που άκουσε τα καινούρια τραγούδια;

Νιώθω ευγνωμοσύνη, γιατί οι πρώτες αντιδράσεις είναι θετικές και ειλικρινείς. Ο κόσμος αγκάλιασε τα τραγούδια και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Είναι όμορφο το συναίσθημα να βλέπει ο άλλος τις δικές του εμπειρίες μέσα από τα τραγούδια σου.

Στίχους υπογράφουν οι Μιχάλης Πασιαρδής, Βασίλης Χαρίσης, Χρήστος Μιχάλαρος και Ανδρέας Παράσχος, ενώ τη μουσική συνέθεσαν οι Γιώργος Καλογήρου, Γιώργος Δημητρίου και ο ίδιος ο Δημήτρης Μεσημέρης. Στις ενορχηστρώσεις συναντάμε τους Λευτέρη Μουμτζή, Γιώργο Δημητρίου και Δημήτρη Μεσημέρη. Η ηχογράφηση και η μίξη έγιναν από τον Ανδρέα Τραχωνίτη στο Studio eleven63, ενώ το mastering υπογράφει ο Miguel Pinheiro Marques στο Arda Recorders.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΕΣΗΜΕΡΗ

Γεννήθηκε τον Μάιο του 1994 στη Λευκωσία και προέρχεται από μουσική οικογένεια. Τραγουδάει, παίζει κιθάρα και δημιουργεί. Οι επιρροές του συνδυάζουν στοιχεία από το έντεχνο τραγούδι, την ροκ, τη λαϊκή παράδοση καθώς και από το ρεμπέτικο τραγούδι. Σπούδασε μουσική, τραγούδι και σύνθεση στο Cambridge της Αγγλίας. Το 2014 κυκλοφόρησε το πρώτο του CD single με τίτλο «Εικόνα δίχως χρώμα». Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Έχω του κόσμου ποιήματα».

Το 2020 επίσης, κυκλοφόρησε τον πρώτο του live δίσκο με τίτλο «Ζωντανή Ηχογράφηση» που περιέχει επιλογές από δικά του κομμάτια, αλλά και αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Το 2021 έγραψε και τραγούδησε δύο τραγούδια, τον “Επιβάτη” και το “Χάρτινο Κουτί” για σκοπούς τηλεοπτικών προγραμμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι ιδρυτικό μέλος του μουσικού σχήματος “Μακρύδρομος” και μέλος του ροκ συγκροτήματος “Prospectus”.

Στην πορεία του έχει συνεργαστεί και έχει συμπράξει επί σκηνής με σημαντικούς ερμηνευτές, δημιουργούς και καλλιτέχνες της ελληνικής δισκογραφίας. Συμμετείχε σε αφιερώματα σημαντικών δημιουργών όπως Γιάννη Ρίτσου, Μάνου Ελευθερίου, Μιχάλη Πασιαρδή, Βασίλη Τσιτσάνη, Μίκη Θεοδωράκη, Μάριου Τόκα, Σταύρου Κουγιουμτζή, Μάνου Λοΐζου, Θάνου Μικρούτσικου, Χρήστου Λεοντή, Γιώργου Κοτσώνη συνεργαζόμενος με καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής κ.α.