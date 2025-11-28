Ο Λευτέρης Πασσιάς στην “Ε” για το “Γειάσου παρέα”: “Νιώθω κάποιος που τραγουδάει μαζί με όλους!”

Ο δεύτερος δίσκος του Λευτέρη Πασσιά, με τίτλο «Γεια σου παρέα», κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και περιλαμβάνει δέκα τραγούδια με σημαντικές συνεργασίες, όπως με τον Γιάννη Χαρούλη, τη Σαββέρια Μαργιολά, τον Γιάννη Διονυσίου και την Κατερίνα Κάργιου.

Μία παρέα ανθρώπων εργάστηκαν με αγάπη και αφοσίωση, μία παρέα που δυναμώνει με την αγάπη της και τις φωνές της τα σπουδαία μηνύματα αυτών των τραγουδιών του Λευτέρη. Τα τραγούδια του Λευτέρη Πασσιά είναι ένας ύμνος στην αποδοχή, την ενσυναίσθηση, την αγάπη. Με θέματα που αντλούνται από την αναζήτηση εαυτού, το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, έρχονται να πάρουν θέση και να προτείνουν έναν κόσμο ανάληψης ευθύνης, δημιουργίας, αλήθειας. Απλές μουσικές φόρμες, στίχοι με ευθύτητα και έντονα συναισθηματικά και κοινωνικά μηνύματα. Οι ενορχηστρώσεις των τραγουδιών είναι εστιασμένες στην ιδιαιτερότητα του μουσικού ύφους και του μηνύματος που θέλει να περάσει σε κάθε ένα από αυτά ο δημιουργός, δένοντας παραδοσιακά και ηλεκτρικά στοιχεία σε μία ολοκληρωμένη μουσική και στιχουργική πρόταση.

Ο Λευτέρης Πασσιάς γράφει μουσική και τραγούδια πολλά χρόνια, κάτι που συνδέεται και με τις σπουδές του. Αυτό που τον ώθησε όμως να θελήσει να μοιραστεί πιο δυνατά και ανοιχτά τα δημιουργήματά του, ήταν η Παρέα∙ η ανάγκη για επικοινωνία και για μοίρασμα μέσα από τη μουσική.

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Ο τίτλος του δίσκου παραπέμπει στη συντροφικότητα και την αίσθηση της κοινότητας· μέσα από τα τραγούδια που πραγματεύονται κοινωνικά και συναισθηματικά ζητήματα, τι σημαίνει για εσένα η ‘παρέα’ και ποιο κομμάτι νιώθεις πως αποτυπώνει καλύτερα αυτή την αποστολή;

Μέσα στα χρόνια, συνειδητοποιώ πως οι άνθρωποι υπαρξιακά είμαστε μόνοι. Ή μάλλον καλύτερα είμαστε παρέα με τον εαυτό μας. Αυτό έχει πολλές προεκτάσεις. Από την αυτογνωσία μέχρι την ανάληψη ζωής, ο άνθρωπος ξεκινάει μόνος του και καταλήγει παρέα. Επικοινωνεί τα μέσα του, δημιουργεί για να εκφραστεί, όλα τα καλά και όλα τα στραβά του. Και αυτό ακριβώς κάνει η Παρέα! Φέρνει τους μόνους κοντά και τους κάνει να μοιράζονται! Από τα τραγούδια του δίσκου δεν ξεχωρίζω κάποιο ιδιαίτερα σε σχέση με αυτή την σκέψη. Είναι μια παρέα οι δέκα αυτές στιγμές μου. Και κάθονται στο τραπέζι να μιλήσει το καθένα και να καταθέσει αυτό που είναι. Από τον «Καημό» μέχρι τα «Όνειρα που βγαίνουν» και από το «Μαζί σου» μέχρι το «Γεια σου Παρέα» κάθε τραγούδι έχει τα χαρακτηριστικά φίλων στην παρέα! Ο ερωτευμένος, ο θυμωμένος, ο ονειροπόλος, ο εσωστρεφής και ο εξωστρεφής, ο προβληματισμένος. Όλα συνθέτουν μια όμορφη υπαρξιακή και αιώνια συνάντηση!

Πώς προέκυψε το ντουέτο με τον Γιάννη Χαρούλη και τι κρατάς από αυτή τη συνεργασία;

Με τον Γιάννη αρχίσαμε να μιλάμε μέσω του Σωκράτη Μάλαμα πριν περίπου έναν χρόνο. Οι κοινές μας ανησυχίες και οι ατελείωτες συζητήσεις με έκαναν να ταξιδέψω νότια να τον βρω και να “παρεώσουμε” από κοντά! Αυτή μας η σύνδεση μας έφερε κοντά και προέκυψε το τραγούδι της Παρέας!

Τι σε συνδέει μουσικά και ανθρώπινα με τις υπόλοιπες συνεργασίες: Σαββέρια Μαργιολά, Γιάννη Διονυσίου και Κατερίνα Κάργιου;

Με την Κατερίνα Κάργιου συνεργαζόμαστε χρόνια! Μαζί και με τη Λένα Δέλλιου φτιάξαμε την ομάδα αφήγησης παραμυθιού «Παραμυθολαλίτσες» και τρέχουμε με τον σύλλογό μας το φεστιβάλ «Παραμυθία». Μουσικά έχουμε γράψει πολλά τραγούδια και μουσικές μαζί, τραγουδάμε και κάνουμε παραστάσεις και συναυλίες. Ανθρώπινα, είναι ο άνθρωπός μου. Είναι η καλύτερη φίλη μου και η σύντροφός μου. Θαυμάζω πολύ την ικανότητά της στην διδασκαλία μουσικής, την φωνή της, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται και αναλύει το γύρω!

Με τη Σαββέρια Μαργιολά γνωρίστηκα μέσα από τα social media, την αναζήτησα και της πρότεινα τραγούδια. Είναι ένας υπέροχος δοτικός άνθρωπος και μια καλλιτέχνης που θαυμάζω και εκτιμώ! Πλέον συμπράττουμε και μαζί σε συναυλίες και εμφανίσεις και την ακούω να ερμηνεύει μοναδικά τον Ροδανθό μου.

Με τον Γιάννη Διονυσίου υπήρξαμε συμφοιτητές και είμαστε φίλοι από παλιά! Η ερμηνεία του και η δωρικότητά του είναι κάτι που με αφήνει άφωνο! Χρόνια συζητούσαμε την συνεργασία μας και πλέον το τραγούδι μου «Όταν ο χρόνος δε μετρά» σε στίχους της Φωτεινής Μωραΐτου ταξιδεύει, να το ακούσετε!

Ο ήχος του δίσκου συνδυάζει παραδοσιακά και ηλεκτρικά στοιχεία. Πού θα τοποθετούσες το μουσικό σου ύφος στην ελληνική σκηνή;

Απ. Δεν με τοποθετώ κάπου με βάση τις ενορχηστρώσεις. Το παν για μένα είναι τί θέλεις να πεις με ένα τραγούδι σου. Πρωταρχικό ρόλο παίζει αυτό στο πώς θα ντυθεί η μελωδία και ο στίχος, ποιοι θα τραγουδήσουν. Ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας τροφοδοτείται με πάρα πολλά είδη μουσικής. Αυτά τα μουσικά βιώματα βγαίνουν την ώρα της δημιουργίας. Εύχομαι να έχω πάντα ανοιχτά αυτιά και ορίζοντες σε αυτά που ακούω και σε αυτά που δημιουργώ.

Ποια συναισθήματα ή σκέψεις θέλεις να πάρει μαζί του ο ακροατής όταν ακούσει τον δίσκο;

Θέλω να τον αφήσω ελεύθερο να ψηλαφίσει τις στιγμές μου. Να τις κάνει δικές του. Αυτό από μόνο του θέλει χρόνο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα σε μια εποχή που τρέχει, να μου αφιερώσει κάποιος χρόνο για να ακούσει τις ιδέες μου! Αφού ακούσει και βιώσει, θα ήθελα αν θέλει και εκείνος, να επικοινωνήσει με τους άλλους ή και με μένα το βίωμά του. Όπως ακριβώς κάνουν οι παρέες!

Σε μια εποχή ατομικότητας, πώς μπορεί η τέχνη να ξαναχτίσει «παρέες»;

Μα ακριβώς σε αυτή την εποχή θεωρώ ότι οι παρέες μπορούν να χτιστούν! Μας το απέδειξε περίτρανα η καραντίνα! Ο κόσμος μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που βιώσαμε, τον εγκλεισμό και την προσωπική καταβύθιση βρήκε τις παρέες του, μίλησε με τον εαυτό του και τους γύρω του. Όλο αυτό το περάσαμε παρέα! Αυτή την δύναμη, αυτή την δυναμική τραγουδάω στον δίσκο μου!

Πώς βιώνεις τη σχέση σου με το κοινό στις ζωντανές εμφανίσεις;

Μου αρέσει πολύ η επικοινωνία! Πιο πολύ και από το να βγει άρτιο το παίξιμό μας! Δεν νιώθω σαν κάποιος που τραγουδάει σε κάποιους. Αλλά κάποιος που τραγουδάει μαζί με όλους! Αυτό δίνει μια ενέργεια που λίγα πράγματα στην δίνουν! Είναι η επιτομή της Παρέας!

Εχεις συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα. Υπάρχει κάποια συνεργασία-όνειρο που δεν έχει γίνει ακόμα;

Βγάλε τεφτέρι και γράφε! Είναι πολλοί άνθρωποι που θαυμάζω και αγαπώ για το ταλέντο τους και την θέση τους στα πράγματα. Πρωταρχικό ρόλο παίζει πάντα το τραγούδι. Το τί θέλει να πει. Αυτό γίνεται το μέσο για την επικοινωνία και την γνωριμία και σύμπραξη!

Πόσο σε έχει επηρεάσει η Σερραϊκή καταγωγή σου στη μουσική σου ταυτότητα;

Σίγουρα ο τόπος δίνει βιώματα και αισθήσεις. Και ακούσματα! Η επαρχιακή πόλη σου δίνει χρόνο, όλα είναι πιο ήσυχα, φτάνεις στους προορισμούς σου πιο γρήγορα. Εχεις παραπάνω χρόνο για σένα. Επίσης έχω ανθρώπους που αγαπώ εδώ. Την οικογένειά μου. Και ευτυχώ να μένω στην ίδια πόλη με απίθανους μουσικούς και φίλους! Αυτά δημιουργούν έναν πυρήνα δημιουργικό που σε ανατροφοδοτεί! Κοινώς, ισορροπία!

Τι να περιμένουμε από εσένα στη συνέχεια;

Ξεκίνησε το ταξίδι γνωριμίας με τον κόσμο! Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Ιωάννινα, Αθήνα είναι οι πρώτοι προορισμοί! Έχω μια υπέροχη παρέα μουσικών μαζί μου και παίζουμε την μουσική μου με πολλή αγάπη! Μετά από αυτά μπαίνοντας στην Ανοιξη, υπάρχει η σκέψη για κάποιο single τραγούδι. Και ήδη σχεδιάζεται ο τρίτος δίσκος!